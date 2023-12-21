Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у контексті обговорення мобілізації передусім йдеться про справедливість. Про це він сказав в ефірі телемарафону у четвер, 21 грудня.

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Видатки на мобілізацію в Україні

Політик розповів, куди підуть 500 мільярдів гривень видатків, необхідних, за словами президента Володимира Зеленського, на мобілізацію такої кількості українців.

Данілов пояснив, що бійцям з першої лінії фронту платять понад 100 тисяч гривень на місяць, і якщо помножити на 12, то буде "проста математика".

Він наголосив, що якщо говорити про справедливість, то дійсно тим людям, які перебувають безпосередньо на лінії фронту потрібно давати можливість відпочивати і робити ротації. За словами Данілова, хтось має їх заміщувати.

Секретар РНБО зазначив, що за один день чи місяць 500 тисяч людей не призвуть і процес може розтягнутися щонайменше на рік.

На думку Данілова, у певний проміжок часу деякі українці "заспокоїлися", вважаючи, що війна – справа лише військових.

А решта країни має жити своїм власним життям: ходити по казино, нічних клубах. Треба закінчувати. Тому що це так не працює. Наголошую: ми маємо бути єдиною системою, і всі мають брати в цьому участь, а не вибірково, що хтось воює, а хтось у казино сидить фішками кидається. Так не має бути, це не про справедливість. Це зовсім про різні речі,

– резюмував Данілов.

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