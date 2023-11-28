Имеют ли право проверять документы представители ТЦК

Из-за войны, которую развязала Россия, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Адвокат дала разъяснение, является ли законной проверка документов представителями ТЦК.

Недавно во Львовской области ТЦК и СП уполномочили проверять документы у всех военнообязанных мужчин. Адвокат Марина Бекало рассказала о законности таких действий и отметила, кто имеет право на проверку документов.

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Кто имеет право на проверку документов

Адвокат Марина Бекало пояснила, что согласно постановлению Кабмина, военное командование и администрация могут осуществлять проверку документов у лиц, осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан, по которым назначается комендант.

Также назначенный комендант издает приказ о предоставлении полномочий на осуществление таких мероприятий соответствующим уполномоченным лицам Национальной полиции, СБУ, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, ГТС, Гостаможслужбы и Вооруженных Сил, которые определены в приказе коменданта.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не относятся к указанному перечню компетентных органов, поэтому их представители не могут быть уполномочены на осуществление таких мероприятий,

– отметила Бекало.

Согласно постановлению КМУ, ТЦК и СП являются органами военного управления, обеспечивающими выполнение законодательства по вопросам воинского долга и военной службы, мобилизационной подготовки и мобилизации.

Адвокат объяснила, что их полномочия ограничиваются исключительно вопросами обеспечения воинского долга и мобилизационной подготовки лиц. Поэтому полномочий на осуществление таких мер, как проверка документов, осмотр вещей, транспортных средств, они не имеют и не могут быть предоставлены приказом коменданта.

Бекало уточнила, что приказ, который издал комендант Львовской области Тарас Греня, противоречит постановлению КМУ.

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Марина Бекало отметила, что согласно статье 19 Конституции Украины правовой порядок в Украине основывается на принципах, согласно которым никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством.

Так что выполнять приказ коменданта, не соответствующий законодательству, никто не обязан. Соответственно, такое лицо не может быть привлечено к ответственности,

– отметила Бекало.

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