Нещодавно у Львівській області ТЦК та СП уповноважили перевіряти документи у всіх військовозобов'язаних чоловіків. Адвокатка Марина Бекало розповіла про законність таких дії та зазначила, хто має право на перевірку документів.

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Хто має право на перевірку документів

Адвокатка Марина Бекало пояснила, що згідно із постановою Кабміну, військове командування і адміністрація можуть здійснювати перевірку документів у осіб, огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян, за яким призначається комендант.

Так само призначений комендант видає наказ про надання повноважень на здійснення таких заходів відповідним уповноваженим особам Національної поліції, СБУ, Національної гвардії, Держприкордонслужби, ДМС, Держмитслужби та Збройних Сил, які визначені в наказі коменданта.

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) не належать до зазначеного переліку компетентних органів, а тому їхні представники не можуть бути уповноважені на здійснення таких заходів,

– зазначила Бекало.

Згідно з постановою КМУ, ТЦК та СП є органами військового управління, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов'язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Адвокатка пояснила, що їхні повноваження обмежуються виключно питаннями забезпечення військового обов'язку та мобілізаційної підготовки осіб. Тому повноважень на здійснення таких заходів, як перевірка документів, огляд речей, транспортних засобів вони не мають і не можуть бути надані наказом коменданта.

Бекало уточнила, що наказ, який видав комендант Львівської області Тарас Греня суперечить постанові КМУ.

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Марина Бекало зауважила, що відповідно до статті 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Тож виконувати наказ коменданта, який не відповідає законодавству, ніхто не зобов'язаний. Відповідно, така особа не може бути притягнута до відповідальності,

– зазначила Бекало.

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