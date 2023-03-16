Мобилизация в Украине: могут ли вручить повестку через почтовый ящик
Источник:ZN
В Украине действует военное положение, а вместе с ним – всеобщая мобилизация. Рассказываем, могут ли вручить военнообязанному повестку через почтовый ящик.
Пролить свет на вручение повесток через почтовые ящики решил юрист Константин Гритчин. Он объяснил, может ли военкомат использовать такой способ приглашения военнообязанного.
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Считается ли повестка в ящике врученной
Заметим, что в последнее время это распространенный метод приглашения военнообязанного к военкомату. Поэтому юрист объяснил, как реагировать на повестку, оставленную в почтовом ящике, втыкнутую в дверь, врученную через родственников или сообщение о ее наличии по телефону.
По словам Гритчина, такая повестка не считается врученной и правомерной. Следовательно, военнообязанного не ожидают никакие юридические последствия и ответственность. И это значит, что подобная повестка не обязывает вас посетить ТЦК СП.
Вместо этого явиться в военкомат вам нужно будет, если повестку вручили должным образом. Если вы ознакомились с документом, проверили правильность его заполнения и поставили подпись. Последнее означает, что вы сообщены и знаете, какие могут быть последствия, если проигнорируете повестку.
Заметим, что в последнее время разгоняется много дезинформации, касающейся военнообязанных мужчин за границей.
Вручают ли повестки за границей
- Следует понимать, что сетью активно распространяется российская ИПСО. Согласно ей, украинцы за рубежом будут получать повестки. Но это не соответствует действительности.
- Адвокаты отмечают, что никто не имеет права вручать повестки тем, кто за границей. Даже у представителей дипломатических ведомств отсутствуют такие полномочия. Также силой вернуть военнообязанного в Украину для прохождения службы невозможно.