Мобилизация в Украине: могут ли вручить повестку через почтовый ящик

В Украине действует военное положение, а вместе с ним – всеобщая мобилизация. Рассказываем, могут ли вручить военнообязанному повестку через почтовый ящик.

Пролить свет на вручение повесток через почтовые ящики решил юрист Константин Гритчин. Он объяснил, может ли военкомат использовать такой способ приглашения военнообязанного.

Читайте также Как пройдет весенняя мобилизация-2023: все, что стоит знать об изменениях

Считается ли повестка в ящике врученной

Заметим, что в последнее время это распространенный метод приглашения военнообязанного к военкомату. Поэтому юрист объяснил, как реагировать на повестку, оставленную в почтовом ящике, втыкнутую в дверь, врученную через родственников или сообщение о ее наличии по телефону.

По словам Гритчина, такая повестка не считается врученной и правомерной. Следовательно, военнообязанного не ожидают никакие юридические последствия и ответственность. И это значит, что подобная повестка не обязывает вас посетить ТЦК СП.

Вместо этого явиться в военкомат вам нужно будет, если повестку вручили должным образом. Если вы ознакомились с документом, проверили правильность его заполнения и поставили подпись. Последнее означает, что вы сообщены и знаете, какие могут быть последствия, если проигнорируете повестку.

За неявку вас может ожидать как административная, так и уголовная ответственность. Если впервые не пришли в ТЦК СП, придется заплатить от 1 700 до 3 400 гривен штрафа, второй раз – от 3 400 до 5 100 гривен. Злостных нарушителей ожидает заключение на срок от 3 до 5 лет.

Заметим, что в последнее время разгоняется много дезинформации, касающейся военнообязанных мужчин за границей.

Вручают ли повестки за границей