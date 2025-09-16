Укр Рус
16 сентября, 14:05
2

Кто не подлежит мобилизации и может получить отсрочку осенью 2025 года

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Закон Украины определяет категории граждан, которые не подлежат мобилизации или имеют право на отсрочку.
  • К таким категориям относятся работники критической инфраструктуры, лица с инвалидностью, родители трех и более несовершеннолетних детей, студенты и другие.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за продления военного положения. В то же время законодательство определяет ряд категорий украинцев, которые не подлежат мобилизации или имеют право на отсрочку.

Основания для получения отсрочки и категории людей, которые могут на нее рассчитывать, указаны в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", передает 24 Канал.

Кого не мобилизуют этой осенью?

В Украине до 5 ноября 2025 года действует военное положение и всеобщая мобилизация. В это время мужчины в возрасте от 25 до 60 лет могут быть призваны в ряды Вооруженных сил Украины. В то же время Закон предусматривает ряд исключений.

Не подлежат призыву или имеют отсрочку:

  • работники, забронированы государством или объектами критической инфраструктуры;
  • лица с инвалидностью или те, кто признан непригодным по заключению военно-врачебной комиссии;
  • родители трех и более несовершеннолетних детей;
  • граждане, которые осуществляют уход за больными родителями;
  • студенты;
  • народные депутаты;
  • граждане, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время войны.

Стоит заметить, что это основные категории населения, которые не подлежат мобилизации. Также существуют другие основания, предусмотренные законом.

Из последнего о бронировании военнообязанных

  • В 2026 году предприятия смогут бронировать своих работников от мобилизации при условии, что их заработная плата составляет не менее 21 617,5 гривен.

  • Минобороны будет определять, какие предприятия ОПК являются критически важными. Такие компании будут иметь право бронировать всех военнообязанных сотрудников и пользоваться льготным кредитованием.

  • ФЛП не получат отсрочку только на основании факта ведения бизнеса. В то же время они могут претендовать на нее, если их деятельность признана критической или имеют ограничения для службы.