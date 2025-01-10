Могут ли мобилизовать полицейских в 2025 году: что говорит закон

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация населения. По закону, призыву подлежат также и полицейские, однако речь идет только о части личного состава.

Могут ли мобилизовать полицейских в 2025 году – рассказывает 24 Канал. Напомним, что 18 мая 2024 года вступил в силу закон О мобилизационной подготовке и мобилизации, который внес изменения в процесс призыва.

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Могут ли мобилизовать полицейских в Украине

В 2024 полицейские должны были перейти со специального учета на общий воинский учет, однако это не означает их автоматическую мобилизацию. Все из-за того, что для правоохранителей было введено бронирование.

Кабинет министров Украины принял решение о бронировании 90% личного состава ГСЧС и Национальной полиции. В то же время те 10% полицейских, которые подлежат мобилизации, могут присоединиться к бригаде Лють или же к дополнительно созданным трем боевым бригадам Национальной полиции Украины.

Стоит отметить, что бронирование от мобилизации также распространяется на:

органы государственной власти;

Национальное антикоррупционное бюро;

Государственное бюро расследований;

органы прокуратуры и суды;

Бюро экономической безопасности;

Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Украинское законодательство также предоставляет полномочия Национальной полиции Украины по участию в мероприятиях мобилизации.

Важно! Полицейские в частности имеют право требовать у мужчин в возрасте 18 – 60 лет предъявить военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющий личность.

Сотрудники полиции совместно с представителями ТЦК также могут информировать мужчин призывного возраста о необходимости посетить ТЦК. К тому же полиция может помогать сотрудникам ТЦК и СП доставить призывника в центр комплектования.