В ответ на российскую: нардеп объяснил, возможны ли перемены в украинской мобилизации

Уже не раз звучала информация, что Россия усилит мобилизацию после выборов в Госдуму. Они пройдут в сентябре 2026 года. И Украине придется делать некоторые ответные шаги.

Об этом 24 Каналу рассказал секретарь оборонного комитета парламента, народный депутат, полковник СБУ Роман Костенко. По его словам, все это находится на уровне информации. В России действительно производят определенные приготовления, но усиление мобилизации может как быть, так и не быть. Хотя некоторые процессы продолжаются.

Изменится ли мобилизация в Украине?

Украине уже нужно разрабатывать планы на разных уровнях, что делать, если Россия все-таки усилит мобилизацию. По мнению Костенко, сейчас важно сформировать экспертные группы, в которые вошли бы и представители Минобороны, и Генштаба, и Министерства финансов. Там должны все посчитать и дать ответ, какие меры придется внедрять в случае усиления мобилизации со стороны РФ.

Пока сложно говорить об отмене части бронирований или других мерах. Сначала Минобороны должно сосчитать показатели мобилизации.

У нас в последние месяцы после того, как предыдущему министру обороны поручили вести мобилизацию, произошло определенное проседание. Не скажу, что катастрофическая, но существенно на несколько месяцев мобилизация просела. Люди ждут, что изменится. Я думаю, что сейчас все ожидают от новой команды подтверждений старых правил или новых. В оборонный комитет никаких документов, постановлений, новых законопроектов или визий по этому поводу пока не поступало,

– заметил Костенко.

Усилят ли мобилизацию в Украине: смотрите видео 24 Канала

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что диктатор Путин не собирается прекращать войну. Поступает информация, что враг собирается дополнительно мобилизовать от 300 до 500 тысяч личного состава . Это якобы должны сделать после выборов в Госдуму, которые пройдут 21 сентября.