Про це 24 Каналу розповів секретар оборонного комітету парламенту, народний депутат, полковник СБУ Роман Костенко. За його словами, наразі все це перебуває лише на рівні інформації. В Росії дійсно проводять певні приготування, але посилення мобілізації може як бути, так і не бути. Хоч певні процеси тривають.

Чи зміниться мобілізація в Україні?

Україні вже потрібно розробляти плани на різних рівнях, що робити, якщо Росія таки посилить мобілізацію. На думку Костенка, зараз важливо сформувати експертні групи, куди увійшли б і представники Міноборони, і Генштабу, і Міністерства фінансів. Там мали б все порахувати та дати відповідь, які заходи доведеться впроваджувати в разі посилення мобілізації з боку РФ.

Поки складно говорити про скасування частини бронювань чи інші заходи. Спершу Міноборони має порахувати показники мобілізації.

У нас упродовж останніх місяців після того, як попередньому міністру оборони доручили вести мобілізацію, сталося певне просідання. Не скажу, що катастрофічне, але суттєво на декілька місяців мобілізація просіла. Люди чекають, що зміниться. Я думаю, що зараз всі очікують від нової команди підтверджень старих правил або ж нових. В оборонний комітет ніяких документів, постанов, нових законопроєктів чи візій щодо цього поки не надходило,

– зауважив Костенко.

Чи посилять мобілізацію в Україні: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, президент Володимир Зеленський наголосив, що диктатор Путін не збирається припиняти війну. Надходить інформація, що ворог збирається додатково мобілізувати від 300 до 500 тисяч особового складу. Це нібито мають зробити після виборів до Держдуми, які відбудуться 21 вересня.