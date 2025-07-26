Можем эффективно противодействовать врагу, – в 28 ОМБр рассказали о темпах мобилизации

Начальник отделения рекрутинга 28 отдельной механизированной бригады оценил темпы мобилизации в Украине. По его мнению, если они сохранятся, то наши защитники смогут эффективно противодействовать врагу.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий начальника отделения рекрутинга 28 ОМБр Дениса Швыдкого в эфире "Ранок.LIVE".

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Что военные говорят о мобилизации?

Телеведущая вспомнила о вероятном числе мобилизованных лиц в Украине ежемесячно – 30 тысяч. Она спросила, достаточно ли этого для противостояния силам врага.

Если количество останется на этом уровне ежемесячно и не будет уменьшаться, то, я думаю, это то, что нам нужно,

– ответил Швыдкий.

Он добавил, что сейчас бойцы проходят уже не базовую, а профессиональную подготовку с учетом реальных условий фронта, где акцент на работу с дронами. То есть речь идет не только о количестве, но и о качественно другом уровне воинов.

К слову, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский предположил, что увеличение финансовой мотивации для мужчин могло бы решить проблему мобилизации в Украине.