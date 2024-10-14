Где и как могут вручать повестки военнообязанным: юрист дал четкое объяснение
Источник:"Украинская правда"
С 18 мая 2024 года в Украине действует обновленный закон о мобилизации. Он в частности касается вручения повесток и сроков, когда военнообязанный должен прибыть в ТЦК.
Стоит отмечать, что теперь повестки также могут присылать по почте. Все нюансы этой процедуры объяснил адвокат юридической компании "Миллер" Андрей Новак.
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Юрист ответил, как могут вручать повестки
Согласно постановлению Кабмина, повестки могут вручать круглосуточно по адресу проживания гражданина, на месте работы или учебы, в общественном месте, на блокпосте, в ТЦК и СП.
Однако стоит отметить, что выдавать повестки могут не только представители ТЦК. Такое право есть у:
- представителей органа местного самоуправления (сельского, поселкового, исполкомов городского совета);
- руководителей предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений;
- председателей правления ОСМД дома, где живет военнообязанный.
По словам юриста, те, кто выдают повестки, должны также иметь соответствующее распоряжение от ТЦК и СП.
Начальник ТЦК формирует распоряжение, в котором отмечает, что уполномочивает определенного директора предприятия вручить повестки своим сотрудникам. Одну, две, три, или любое другое количество, и выдает ему пачку повесток. Глобально, эта история должна выглядеть так,
– объяснил Андрей Новак.
Работники полиции вместе с представителями ТЦК участвуют в оповещении военнообязанных и проверяют документы. Однако полномочий выдавать повестки у них нет.
Важно! С 16 июля 2024 года повестки также могут присылать по почте. Их будут отправлять по адресу проживания военнообязанного, которую он указал при уточнении данных, или же будут искать информацию в других реестрах.
К слову, теперь в Украине граждане могут присоединиться к армии вне ТЦК. Ранее в Генштабе ВСУ объяснили, каких категорий военнообязанных это касается, и как самостоятельно выбрать часть и подразделение для службы.