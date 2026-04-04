Не стоит ждать чуда, – Буданов об изменениях в системе мобилизации во время войны
- Кирилл Буданов отметил, что кардинально решить проблемы с мобилизацией во время войны невозможно.
- Он подчеркнул, что изменение названия или формата работы ТЦК существенно не повлияет на ситуацию.
Глава Офиса Президента Кирилл Буданов высказался относительно возможных изменений в сфере мобилизации и работы ТЦК. По словам генерала, пока идет война, кардинально решить эти проблемы невозможно.
Об этом Кирилл Буданов сообщил на встрече CEO Club Ukraine, передает Суспильне.
Что сказал Буданов о возможных изменениях в мобилизации?
Кирилл Буданов, комментируя возможные изменения в процессе мобилизации и работе территориальных центров комплектования (ТЦК) назвал нынешний мобилизационный процесс хаотичным. Однако он признал – во время войны решить эти проблемы невозможно.
По словам генерала, украинской армии критически нужен "человеческий капитал", однако многие граждане не готовы мобилизоваться из-за информации о войне, которую они видят в соцсетях, в частности в Telegram.
А минимальный план существует: минимальное количество людей, которые должны зайти для того, чтобы поддерживать фронт. Между этими двумя реальностями мостика не существует. Абсолютно. Поэтому если люди не идут – их придется мобилизовать,
– объяснил Буданов.
Он также предостерег от ожиданий, что изменение названия или формата работы ТЦК существенно повлияет на ситуацию. По его словам, суть процесса останется неизменной.
"Или фронт упадет", – резюмировал он.
Какие изменения в мобилизации могут готовить?
В Министерстве обороны отметили, что система мобилизации в Украине нуждается в изменениях, и пообещали их внедрить в ближайшее время. Это заявление в Минобороны сделали после убийства военнослужащего ТЦК во Львове 2 апреля.
Народный депутат, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире 24 Канала отметил, что Минобороны готовит законодательные инициативы для минимизации конфликтов между гражданами и ТЦК во время мобилизации. Сейчас для этого предусмотрено наличие бодикамер для фиксации процедуры вручения повесток и привлечения к ответственности ее нарушителей.
В то же время Минобороны Украины опровергло сообщение о возможности отправки электронных повесток. В министерстве отметили в комментарии 24 Канала, что это не предусмотрено законодательством, и не планируется техническое обновление для этого.