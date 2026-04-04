Не стоит ждать чуда, – Буданов об изменениях в системе мобилизации во время войны

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов высказался относительно возможных изменений в сфере мобилизации и работы ТЦК. По словам генерала, пока идет война, кардинально решить эти проблемы невозможно.

Об этом Кирилл Буданов сообщил на встрече CEO Club Ukraine, передает Суспильне.

Интересно Слухи о "сливе" данных ТЦК через Резерв+: что говорят в Минобороны

Что сказал Буданов о возможных изменениях в мобилизации?

Кирилл Буданов, комментируя возможные изменения в процессе мобилизации и работе территориальных центров комплектования (ТЦК) назвал нынешний мобилизационный процесс хаотичным. Однако он признал – во время войны решить эти проблемы невозможно.

По словам генерала, украинской армии критически нужен "человеческий капитал", однако многие граждане не готовы мобилизоваться из-за информации о войне, которую они видят в соцсетях, в частности в Telegram.

А минимальный план существует: минимальное количество людей, которые должны зайти для того, чтобы поддерживать фронт. Между этими двумя реальностями мостика не существует. Абсолютно. Поэтому если люди не идут – их придется мобилизовать,

– объяснил Буданов.

Он также предостерег от ожиданий, что изменение названия или формата работы ТЦК существенно повлияет на ситуацию. По его словам, суть процесса останется неизменной.

"Или фронт упадет", – резюмировал он.

Какие изменения в мобилизации могут готовить?