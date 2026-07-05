Это не одно и то же: чем бронирование отличается от отсрочки

В Украине продолжает действовать система мобилизации, которая предусматривает несколько механизмов временного освобождения от призыва. Чаще всего граждане путают два понятия – отсрочку и бронирование, хотя у них разные основания, порядок оформления и сроки действия.

В Министерстве обороны Украины подробно объяснили, почему эти механизмы отличаются друг от друга и кто может ими воспользоваться.

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Что такое отсрочка?

Отсрочка – это законное право военнообязанного временно не быть призванным на военную службу во время мобилизации в связи с определенными личными обстоятельствами.

Основания для ее получения определены статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Среди них – семейные обстоятельства, состояние здоровья, обучение по дневной форме, уход за близкими и другие случаи, предусмотренные законодательством.

В частности, право на отсрочку могут иметь граждане, воспитывающие троих и более детей, обучающиеся, имеющие соответствующее состояние здоровья или подпадающие под другие определенные законом категории. Важно, что инициатором оформления отсрочки является сам военнообязанный. Именно он должен подать заявление и подтвердить наличие оснований.

Самый простой способ – оформление через приложение "Резерв+", если соответствующая категория уже поддерживается системой. Также подать документы можно через любой Центр предоставления административных услуг. При этом территориальные центры комплектования больше не принимают заявления на оформление или продление отсрочки.

В Министерстве обороны отмечают, что сейчас более 90% отсрочек продлеваются автоматически без необходимости повторного обращения граждан. Система самостоятельно проверяет информацию через государственные реестры и обновляет статус в военно-учетном документе.

Что такое бронирование?

Бронирование – это отдельный механизм, который также позволяет временно не подлежать призыву во время мобилизации. Однако оно предоставляется не в связи с личными обстоятельствами человека, а в связи с его профессиональной деятельностью.

В Министерстве обороны подчеркивают, что бронирование является инструментом государственной политики для сохранения работников, без которых невозможно функционирование критически важных предприятий, учреждений и организаций.

Право на бронирование имеют работники предприятий, официально признанных критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других воинских формирований или функционирования экономики государства.

В отличие от отсрочки, сам работник не может оформить бронирование. Единственным инициатором выступает работодатель, который подает соответствующие документы через портал "Дія".

Для работников критически важных предприятий резервирование оформляется на срок до 12 месяцев. По истечении этого срока процедуру необходимо проходить повторно.

В чем же заключается главное отличие?

Основное отличие между двумя механизмами заключается в основаниях для их предоставления.

Отсрочка является личным правом гражданина и зависит от его семейного положения, здоровья, образования или других жизненных обстоятельств. Ее оформление полностью зависит от самого военнообязанного.

Бронирование же привязано не к человеку, а к его работе. Оно применяется только в отношении работников критически важных предприятий и оформляется работодателем в интересах непрерывной работы экономики и оборонного сектора.

Таким образом, оба механизма являются составляющими единой системы мобилизационной подготовки. Они позволяют одновременно обеспечивать потребности Сил обороны Украины и сохранять функционирование критически важных предприятий, государственных учреждений и ключевых отраслей экономики.

Также в Министерстве обороны напомнили, что в Украине продолжается первый этап трансформации Сил обороны. Он предусматривает возможность заключения новых контрактов с четко определенными сроками службы для гражданских лиц и военнослужащих. Подробные условия доступны на официальном сайте ведомства, а консультацию по новым контрактам можно получить по номеру горячей линии 1519.