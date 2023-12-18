Мобилизация в Украине: четкое разъяснение о том, будут ли повестки в Дие

Слухи о вероятной отправке повесток в Дие распространяются уже не первый месяц. Однако Минцифры, которое основало Дию, постоянно объясняет, какая ситуация на самом деле.

Так, вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в интервью 24 Каналу, чего действительно ждать от Дии. Ранее нардеп Федор Вениславский рассказывал, что рабочая группа в Верховной Раде уже наработала ряд предложений по мобилизации.

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Федоров объяснил, будут ли повестки в Дие

Повесток в Дие не будет. Мы об этом говорили, и сейчас я подтверждаю это. Внедрять повестки в Дию не планируется вообще,

– заверил министр.

По его словам, этого вопроса нет сегодня на повестке дня.

Какие изменения по мобилизации планируют вводить