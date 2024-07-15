В Минобороны дали разъяснение, что будет, если обновил данные и не прошел ВВК

До вторника, 16 июля, все военнообязанные должны обновить данные. Сделать это можно в ТЦК, ЦНАПе или через приложение Резерв+.

Что будет, если не обновил данные и не прошел военно-врачебную комиссию, в эфире ТСН объяснила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, передает 24 Канал.

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Что будет, если не обновил данные до 16 июля

"Если встретились с патрулем, вам могут выписать оповещение, что должны появиться и уточнить свои данные. Приходите в ТЦК и СП, вам дают направление на ВВК, вы ее проходите", – отметила заместитель министра.

В то же время отметила, "интересный кейс", когда гражданин прошел ВВК, а данные об этом не внесены, что является проблемой.

Тогда мы должны в таком случае требовать от ТЦК и СП, возможно, через нашу техническую поддержку, возможно отдельно, если у вас есть такая возможность, внести корректные данные в "Оберег", чтобы они у вас отображались и в "Обереге" и в Резерв+,

– подчеркнула Екатерина Черногоренко.