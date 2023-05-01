"Ищут женщин с инвалидностью": руководитель ТЦК рассказал, как уклоняются от мобилизации

Продолжается всеобщая мобилизация, однако есть немало военнообязанных-уклонистов, которые не хотят служить в Вооруженных Силах. Они придумывают разные способы, чтобы избежать получения повестки.

Руководитель одного из территориальных центров комплектования в Сумской области Сергей Павлов рассказал, что могут придумывать уклонисты от мобилизации. Скажем, часто они ищут жен с инвалидностью.

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Беглецы от ТЦК

Как отметил глава ТЦК, сейчас сетью распространяется немало ложной информации о том, что центры комплектования – это якобы "незаконные организации", "они действуют за рамками закона" и тому подобное.

Это, по мнению начальника, усложняет процесс мобилизации. К тому же немало военнообязанных, которые ищут повод, чтобы не пойти на службу в Вооруженные Силы.

Очень много людей, которые могли бы служить, но они не хотят, они ищут женщин с инвалидностью, женятся на них, предоставляют документы. Начинают поступать в университеты, в училища разные, чтобы "откосить" от армии, от призыва по мобилизации,

– сказал господин Сергей.

Кроме того, он заверил, что представители ТЦК имеют право раздавать повестки где угодно, ведь в законе не прописано, что этого нельзя делать, например, в общественных местах.

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В то же время Павлов отметил, что военнообязанных после их прихода в ТЦК не отправляют сразу на фронте, а – в учебные заведения. Там они проходят подготовку от одного до трех месяцев.

Есть которые проходят у нас, есть которые едут в другие страны: Польша, Германия, проходят там боевую подготовку. Люди которые служили и имеют опыт, отправляем уже в боевые воинские части, но люди, которые не служили – все попадают в учебные части,

– сказал он.

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