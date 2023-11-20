Мобилизация в Украине: что должна содержать повестка
20 ноября 2023, 19:54Читати новину українською
Источник:"Зеркало недели"
Почти 21 месяц длится военное положение и всеобщая мобилизация. Их действие продлили до февраля 2024 года. Мужчины от 18 до 60 лет могут получить повестку.
Повестка должна содержать исчерпывающий список необходимой информации. Что именно, рассказал юрист, младший лейтенант запаса, инструктор по Tactical combat casualty care Владимир Романчук.
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Без чего врученная повестка не будет иметь юридических последствий
Так, документ должен содержать:
- название "повестка";
- фамилия имя отчество;
- адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;
- номер повестки, номер и дату распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного;
- дату, время и адрес ТЦК, куда следует явиться;
- наименование должности, фамилию и инициалы руководителя ТЦК и СП, издавшего повестку;
- подпись руководителя ТЦК и СП, издавшего повестку;
- дату выдачи;
- мокрую печать ТЦК и СП, должностное лицо которой выдало повестку.
При отсутствии данных из перечня врученный документ не будет иметь юридических последствий,
– подчеркнул Владимир Романчук.
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