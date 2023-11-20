Повістка має містити вичерпний перелік необхідної інформації. Що саме, розповів юрист, молодший лейтенант запасу, інструктор з Tactical combat casualty care Володимир Романчук.
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Без чого вручена повістка не матиме юридичних наслідків
Так-от, документ має містити:
- назву "повістка";
- прізвище ім'я по батькові;
- адресу місця реєстрації або місця фактичного проживання військовозобов'язаного;
- номер повістки, номер і дату розпорядження ТЦК та СП про необхідність явки військовозобов'язаного;
- дату, час і адресу ТЦК, куди треба з'явитися;
- найменування посади, прізвище й ініціали керівника ТЦК та СП, який видав повістку;
- підпис керівника ТЦК та СП, який видав повістку;
- дату видачі;
- мокру печатку ТЦК та СП, посадова особа якої видала повістку.
За відсутності даних із переліку вручений документ не матиме юридичних наслідків,
– підкреслив Володимир Романчук.
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