Повістка має містити вичерпний перелік необхідної інформації. Що саме, розповів юрист, молодший лейтенант запасу, інструктор з Tactical combat casualty care Володимир Романчук.

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Без чого вручена повістка не матиме юридичних наслідків

Так-от, документ має містити:

назву "повістка";

прізвище ім'я по батькові;

адресу місця реєстрації або місця фактичного проживання військовозобов'язаного;

номер повістки, номер і дату розпорядження ТЦК та СП про необхідність явки військовозобов'язаного;

дату, час і адресу ТЦК, куди треба з'явитися;

найменування посади, прізвище й ініціали керівника ТЦК та СП, який видав повістку;

підпис керівника ТЦК та СП, який видав повістку;

дату видачі;

мокру печатку ТЦК та СП, посадова особа якої видала повістку.

За відсутності даних із переліку вручений документ не матиме юридичних наслідків,

– підкреслив Володимир Романчук.

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