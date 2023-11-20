Повістка має містити вичерпний перелік необхідної інформації. Що саме, розповів юрист, молодший лейтенант запасу, інструктор з Tactical combat casualty care Володимир Романчук.

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Без чого вручена повістка не матиме юридичних наслідків

Так-от, документ має містити:

  • назву "повістка";
  • прізвище ім'я по батькові;
  • адресу місця реєстрації або місця фактичного проживання військовозобов'язаного;
  • номер повістки, номер і дату розпорядження ТЦК та СП про необхідність явки військовозобов'язаного;
  • дату, час і адресу ТЦК, куди треба з'явитися;
  • найменування посади, прізвище й ініціали керівника ТЦК та СП, який видав повістку;
  • підпис керівника ТЦК та СП, який видав повістку;
  • дату видачі;
  • мокру печатку ТЦК та СП, посадова особа якої видала повістку.

За відсутності даних із переліку вручений документ не матиме юридичних наслідків,
– підкреслив Володимир Романчук.

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види повістокЯкі є види повісток в Україні / Інфографіка 24 Каналу