Повестка должна содержать исчерпывающий список необходимой информации. Что именно, рассказал юрист, младший лейтенант запаса, инструктор по Tactical combat casualty care Владимир Романчук.

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Без чего врученная повестка не будет иметь юридических последствий

Так, документ должен содержать:

  • название "повестка";
  • фамилия имя отчество;
  • адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;
  • номер повестки, номер и дату распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного;
  • дату, время и адрес ТЦК, куда следует явиться;
  • наименование должности, фамилию и инициалы руководителя ТЦК и СП, издавшего повестку;
  • подпись руководителя ТЦК и СП, издавшего повестку;
  • дату выдачи;
  • мокрую печать ТЦК и СП, должностное лицо которой выдало повестку.

При отсутствии данных из перечня врученный документ не будет иметь юридических последствий,
– подчеркнул Владимир Романчук.

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