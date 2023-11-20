Повестка должна содержать исчерпывающий список необходимой информации. Что именно, рассказал юрист, младший лейтенант запаса, инструктор по Tactical combat casualty care Владимир Романчук.
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Без чего врученная повестка не будет иметь юридических последствий
Так, документ должен содержать:
- название "повестка";
- фамилия имя отчество;
- адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;
- номер повестки, номер и дату распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного;
- дату, время и адрес ТЦК, куда следует явиться;
- наименование должности, фамилию и инициалы руководителя ТЦК и СП, издавшего повестку;
- подпись руководителя ТЦК и СП, издавшего повестку;
- дату выдачи;
- мокрую печать ТЦК и СП, должностное лицо которой выдало повестку.
При отсутствии данных из перечня врученный документ не будет иметь юридических последствий,
– подчеркнул Владимир Романчук.
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