СМИ выяснили, обсуждается ли уплата налогов как критерий для бронирования военнообязанных

Недавно западные медиа писали, что в Украине плата высоких налогов с доходов или зарплат может стать критерием для бронирования военнообязанных. Речь идет об официальных источниках поступления средств.

В Украине действительно обсуждается идея насчет уплаты налогов как критерий для бронирования. Об этом изданию сообщили источники в Офисе Президента, Министерстве экономики и двух фракциях.

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Что именно известно об этой концепции

В материале отмечается, что эта идея по состоянию на данный момент официально не выносилась на обсуждение ни Комитету Верховной Рады по национальной безопасности, ни властной фракции.

Один из членов партии "Слуга народа" на условиях анонимности сказал изданию, что этот вопрос будет подниматься на следующем заседании фракции. В то же время пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук заявила, что народные избранники не получили официальные предложения по изменению подхода к бронированию.

Я могу еще раз повторить, что мы комментируем исключительно факты, законопроекты и информацию из официальных источников,

– подчеркнула она.

Журналисты также пообщались с председателем профильного Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Александром Заветневичем. Он назвал подобные сообщения об изменениях подходов к бронированию только слухами. Завитневич напомнил, что в законопроекте об изменениях в мобилизации нет положений об изменении правил бронирования. По его словам, также не предусмотрены другие документы по вопросам мобилизации.

Как проходило обсуждение законопроекта о мобилизации