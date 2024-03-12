Есть разные вопросы, – Зеленский высказался по мобилизации и демобилизации в Украине

Владимир Зеленский пообщался с французскими журналистами. Во время интервью президент Украины объяснил свою позицию относительно демобилизации и законопроекта о мобилизации.

Владимир Зеленский заявил, что вокруг вопроса мобилизации очень много дезинформации. Об этом он сказал в интервью BFM TV и Le Monde.

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Какова позиция Зеленского

Украинский лидер отметил, что по законопроекту о мобилизации возникают разные вопросы. Он объяснил это тем, что в обычном законодательстве не существует демобилизации во время войны.

Мобилизация в Украине была с самого начала войны и она продолжается каждые несколько месяцев. Это идет пролонгация соответствующего решения в парламенте согласно нашему законодательству,

– сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что мобилизация в Украине не останавливалась ни разу. По его словам, это не вопрос 2023-го или текущего года.

Это вопрос с начала войны. Она (мобилизация – 24 Канал) идеальна? Нет. Это не идеальное законодательство, потому что это законодательство мирного времени. Когда ты находишься в войне, ты приходишь к некоторым деталям более практическим. Но есть дебаты у парламентариев, они спорят о том, когда можно увольнять ребят, когда нет, кого из них можно и тому подобное. В обычном законодательстве не существует демобилизации во время войны. На это никто не рассчитывал, поэтому есть разные вопросы: по ротации, отпускам,

– отметил он.

Как пояснил Зеленский, украинские военные хотят иметь ответ, что можно усовершенствовать в законе о мобилизации, а парламентарии хотят увидеть, какие будут последствия для тех или иных слоев общества. По его словам, на сегодня это вопрос исключительно парламента и дебатов.

После завершения дискуссий в комитетах Верховной Рады парламентарии будут голосовать. Но все эти дебаты не останавливали и не продолжали мобилизацию. Мобилизационные процессы идут своим образом. Президент отметил, что есть соответствующее количество людей, которое мобилизуется ежемесячно и ежеквартально, и все эти цифры есть в Генштабе.

Что говорят об этом законопроекте