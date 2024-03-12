Володимир Зеленський заявив, що навколо питання мобілізації є дуже багато дезінформації. Про це він сказав в інтерв'ю BFM TV та Le Monde.
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Яка позиція Зеленського
Український лідер зауважив, що щодо законопроєкту про мобілізацію виникають різні питання. Він пояснив це тим, що у звичайному законодавстві не існує демобілізації під час війни.
Мобілізація в Україні була з самого початку війни й вона продовжується кожні кілька місяців. Це іде пролонгація відповідного рішення в парламенті згідно з нашим законодавством,
– сказав Зеленський.
Глава держави наголосив, що мобілізація в Україні не зупинялася жодного разу. За його словами, це не питання 2023-го або поточного року.
Це питання з початку війни. Чи вона (мобілізація – 24 Канал) ідеальна? Ні. Це не ідеальне законодавство, тому що це законодавство мирного часу. Коли ти перебуваєш у війні, ти приходиш до деяких деталей більш практичних. Але є дебати у парламентарів, вони сперечаються про коли можна звільняти хлопців, коли ні, кого з них можна тощо. У звичайному законодавстві не існує демобілізації під час війни. На це ніхто не розраховував, тому є різні питання: щодо ротації, відпусток,
– зазначив він.
Як пояснив Зеленський, українські військові хочуть мати відповідь, що можна вдосконалити в законі про мобілізацію, а парламентарі хочуть побачити, які будуть наслідки для тих чи інших верств суспільства. За його словами, на сьогодні це питання виключно парламенту та дебатів.
Після завершення дискусій у комітетах Верховної Ради парламентарі голосуватимуть. Але всі ці дебати не зупиняли та не продовжували мобілізацію. Мобілізаційні процеси йдуть своїм чином. Президент зазначив, що є відповідна кількість людей, яка мобілізується щомісячно та щоквартально, і всі ці цифри є у Генштабі.
Що кажуть про цей законопроєкт
- Нещодавно член парламентського комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський заявив, що новий законопроєкт про мобілізацію не передбачає права на відстрочку для тих, хто здобуває другу вищу освіту. За його словами, для ухилянтів усунуть можливість для зловживань.
- Раніше глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія запевнив, що питання відстрочки людей з інвалідністю врегулюють у новій редакції законопроєкту про мобілізацію. Мовиться про людей з інвалідністю І, II та III групи.