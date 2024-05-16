В чем разница между "Оберегом" и е-кабинетом: какие данные о военнообязанных содержат реестры

В Украине в рамках цифровизации армии уже работает реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". В ближайшее время также запустят и электронный кабинет.

Стоит отметить, что, несмотря на работы в одном направлении, "Оберег" и е-кабинет имеют разные задачи. В чем разница и какие данные о военнообязанных хранятся в реестрах – читайте в материале 24 Канала.

Интересно Мобилизация осужденных: как это будет работать и кто сможет служить

Что такое "Оберег", и какая задача реестра

Электронная база данных "Оберег" содержит информацию о призывниках, военнообязанных и резервистов. Эта база наполняется как данными из государственных реестров, так и информацией, собранной работниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Внедрение этой системы необходимо для контроля за процессами воинского учета.

"Оберег" собирает персональные данные, включая ФИО лица, место жительства, дата рождения, семейное положение, образование, место работы, паспортные данные, номер ИНН, военно-учетная специальность, звание и тому подобное.

Доступ к работе с реестром "Оберег" имеют квалифицированные операторы. Каждое свое действие они удостоверяют электронной подписью. Как пояснила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, это помогает избегать коррупционных рисков и быстро выявлять аномальную активность, например, снятия с учета.

Она также отметила, что ограниченное количество сотрудников ТЦК, которые имеют допуск к государственной тайне, отвечают за внесение критически важной информации в реестр. Владельцем "Оберег" является Министерство обороны, а распорядителями такие структуры, как Генеральный штаб Вооруженных сил, Служба безопасности Украины и разведка.

А что же такое электронный кабинет военнообязанного

Е-кабинет – это обособленный персональный вебсервис, реализован через мобильное приложение, нужен для уточнения учетных данных военнообязанного. Запуск электронного кабинета запланирован на 18 мая.

Как отметил Федив Вениславский, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, сначала электронный кабинет будет запущен в тестовом режиме. Этот тестовый период продлится 30 дней до начала полноценной работы в июне 2024 года. Однако уже с 18 мая украинцы будут иметь возможность дистанционно обновлять свои данные.

Согласно новому закону о мобилизации с 18 мая мужчины в возрасте 18 – 60 лет обязаны уточнить данные в течение 60 дней. И сделать это через приложение удобнее, чем часами простаивать в очередях в ТЦК.

Электронный кабинет будет доступен на смартфонах с операционными системами iOS и Android. Пользователи могут загрузить приложение с App Store или Google Play.

Чтобы получить доступ к приложению, пользователи должны войти в систему с помощью своего BankID и предоставить основную информацию, включая номер телефона, адрес электронной почты и адрес проживания. Именно эта информация в первую очередь нужна для уточнения до 16 июля.

Регистрация в е-кабинете является добровольной. Повестки через кабинет не будут рассылать, однако если военкомат потребует дополнительных данных или направить лицо на военно-врачебную комиссию, то это сделают с помощью повестки. В электронном кабинете также может быть предоставлена информация о дате и времени прохождения медицинской комиссии.

Кроме того, украинцы, проживающих за рубежом, также могут воспользоваться электронным кабинетом для актуализации своей информации. Это необходимо в соответствии с законом о мобилизации, во избежание каких-либо ограничений в предоставлении консульских услуг.

Какие данные в "Оберег" и е-кабинет, как взаимодействуют реестры

"Оберег" расширяет обмен данными с рядом государственных реестров. На данный момент туда подтягивается информация из реестров:

Государственной налоговой службы;

Государственной регистрации актов гражданского состояния;

Государственной судебной администрации;

Государственной пограничной службы;

Министерства образования и науки;

Государственной миграционной службы.

В процессе подключения к "Оберег" находится и реестр Пенсионного фонда, который будет передавать данные об опыте работы лица, а также в какой отрасли и чем она занималась. Продолжается работа по налаживанию взаимодействия с Минцифры, чтобы запустить электронные учетные документы.

Соответственно, в е-кабинете военнообязанный сможет увидеть такие данные с "Оберега":

ФИО;

вид воинского учета/дата исключения;

категория учета;

дата рождения;

отсрочка/бронирование/дата окончания;

постановление военно-врачебной комиссии (и дата);

звание;

военно-учетная специальность;

индивидуальный налоговый номер;

номер в системе "Оберег";

ТЦК, в котором лицо стоит на учете;

розыск или отсутствие в розыске.

В случае выявления каких-либо неточностей в ваших данных, можно обратиться в службу поддержки для их обновления. Начальная процедура предусматривает обновление контактной информации, такой как номер телефона, электронная почта и адрес проживания, а затем исправление остальных данных будет осуществляться через платформу электронного кабинета.

Насколько заполнили "Оберег", и какие функции имеет реестр

Реестр содержит оцифрованную информацию о военнообязанных во всех 24 регионах Украины и Киеве. По состоянию на май 2024 года, по словам Екатерины Черногоренко, сделано более 40 миллионов запросов на получение или верификацию данных.

Работает это следующим образом. Если при оцифровке личного дела видно, что лицо обновляло данные 10 лет назад, то прежде чем вызвать его по повестке, подаются запросы в другие реестры, чтобы получить актуальные данные.

"Оберег" не только получает информацию, но и передает. Например, сейчас это работает на границе, когда пограничники уточняют данные лица, которая выезжает из страны. В дальнейшем такое взаимодействие будет с полицией и миграционной службой.

Отметим, в "Оберег" есть отдельное поле о статусе повестки. А именно когда она была вручена и какой статус (появилась лицо или нет). Вручение повестки остается тем же – лично в руки и под подпись. Во время проверки документов представители ТЦК и полиции также смогут использовать планшеты с доступом к "Оберегу", чтобы сверить учетные данные.

В дальнейшем планируется обмен данными с реестром Минздрава, чтобы сделать процесс прохождения военно-врачебной комиссии цифровым. Работа еще ведется и все детали будут позже, добавила Черногоренко.

Как только будет налажено взаимодействие со всеми реестрами, "Оберег" сможет получать всю необходимую информацию автоматически. Ожидается, что ТЦК будут контактировать с военнообязанными только в отдельных случаях. Однако некоторые данные все равно придется сверять лично и для этого военкоматы будут вызывать призывников, военнообязанных и резервистов.