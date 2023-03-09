Что угрожает военнообязанным мужчинам, которые сбежали за границу

В Украине военное положение и всеобщую мобилизацию продлили до 20 мая. Однако некоторые мужчины пытаются избежать попадания в ряды ВСУ, поэтому пытаются уехать за границу незаконно.

После возвращения в Украину некоторых мужчин 18 – 60 лет могут привлечь к ответственности. За уклонение от мобилизации беглецам может грозить как административное, так и уголовное дело. Об этом сообщает 24 Канал. Ответственность за незаконный выезд за границу регламентируется Уголовным Кодексом и Кодексом Украины об административных нарушениях.

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Какое наказание может ожидать беглых украинцев

После полномасштабного вторжения России многие мужчины не вернулись в Украину. Люди призывного возраста избрали остаться за границей. Для такой категории мужчин не предусмотрено жесткое наказание.

Военнообязанные по возвращении в Украину могут привлечь только к административной ответственности. В таком случае им придется заплатить штраф в размере от 3,4 тысячи до 5,1 тысячи гривен. Однако, если мужчина пересек границу нелегально, то сумма штрафа может вырасти до 8,5 тысячи гривен.

К уголовной ответственности могут привлечь только военнообязанных, которые нелегально сбежали из страны после получения подписанной повестки. В таком случае уклонителю может грозить от 3 до 5 лет заключения.

Могут ли вручить повестку за границей

Российская пропаганда активно продвигала ИПСО, что якобы украинцам за рубежом будут вручать повестки, однако это не так. Адвокаты объясняют, что за границей никто не имеет права вручить повестку.

Даже у представителей дипломатических ведомств нет таких полномочий, чтобы вручать повестки за рубежом. Возвратить военнообязанного таким образом невозможно.

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