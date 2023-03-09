Після повернення в Україну деяких чоловіків 18 – 60 років можуть притягнути до відповідальності. За ухиляння від мобілізації втікачам може загрожувати як адміністративна справа, так і кримінальна. Про це повідомляє 24 Канал. Відповідальність за незаконний виїзд за кордон регламентують Кримінальний Кодекс та Кодекс України про адміністративні порушення.

До теми: Як відбуватиметься весняна мобілізація-2023: усе, що варто знати про зміни

Яке покарання може чекати українців-втікачів

Після повномасштабного вторгнення Росії багато чоловіків не повернулися в Україну. Люди призовного віку обрали лишитися за кордоном. Для такої категорії чоловіків не передбачено жорсткого покарання.

Військовозобов’язаних після повернення в Україну можуть притягнути лише до адміністративної відповідальності. У такому випадку їм доведеться сплатити штраф у розмірі від 3,4 тисячі до 5,1 тисячі гривень. Проте, якщо чоловік перетнув кордон нелегально, то сума штрафу може вирости до 8,5 тисячі гривень.

До кримінальної відповідальності можуть притягнути лише тих військовозобов’язаних, які нелегально втекли з країни після отримання підписаної повістки. У такому випадку ухилянту може загрожувати від 3 до 5 років ув’язнення.

Чи можуть вручити повістку за кордоном

Російська пропаганда активно просувала ІПСО, що ніби-то українцям за кордоном будуть вручати повістки, проте це не так. Адвокати пояснюють, що за кордоном ніхто не має права вручити повістку.

Навіть представники дипломатичних відомств не мають таких повноважень, аби вручати повістки за кордоном. Повернути військовозобов’язаного таким чином неможливо.

Мобілізація в Україні: останні новини