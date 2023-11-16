Действительна ли выписанная "на колене" повестка: четкий ответ дали в ТЦК

В сети нередко распространяют утверждение, мол, выписанная "на колене" повестка не действительна. В ТЦК дали по этому поводу четкий ответ.

На самом деле не важно, где и каким образом выписана повестка. Главное, чтобы содержала основные сведения, подпись начальника ТЦК и печать, отметил представитель Полтавского ТЦК майор Роман Истомин.

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"Нигде не определены специальные места для выписки"

Неважно, где и каким образом она выписана, поскольку Постановлением Кабмина № 1487 определен образец повестки, но нигде не определены специальные места для ее выписки или вручения,

– подчеркнул Истомин.

Также спикер добавил, что повестка может быть вручена как по месту жительства, так и по месту работы, и на блокпосте, и где угодно в населенном пункте.

Кстати, выписать его могут не только ТЦК, но и исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета по распоряжению соответствующего ТЦК и СП. Майор отметил, что именно они действительно осуществляют оповещения военнообязанных по месту их проживания.

Спикер добавил, что именно это кого-то вводит в заблуждение. Однако соответствующая норма касается исключительно органов местного самоуправления и не распространяется на представителей ТЦК.

Если повестка полностью заполнена, в частности содержит фамилию, имя, отчество военнообязанного гражданина, которому она вручается, дату, время и адрес, куда ему нужно прибыть, а также подпись начальника ТЦК, скрепленная печатью, – она точно является действительной. И если она заполнена правильно, то обжаловать ее нет смысла,

– подчеркнул Истомин.

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