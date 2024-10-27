До какой даты объявлена мобилизация в Украине

Уже более 2,5 года в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Законы о продлении их срока Владимир Зеленский подписал в начале августа.

Военное положение в Украине продлили уже в двенадцатый раз с 24 февраля 2024 года. До какой даты мобилизация, передает 24 Канал.

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Пока в Украине продолжается мобилизация

В соответствии с законом №11434, срок проведения всеобщей мобилизации в Украине продлили с 12 августа 2024 года еще на 90 дней. То есть до 9 ноября.

Российская агрессия против Украины продолжается. Поэтому вскоре военное положение и всеобщую мобилизацию могут снова продлить еще на 90 дней, – до 7 февраля 2025 года.

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Кстати, Правительство изменило порядок мобилизации. Об этом говорится в постановлении от 1 октября. Что именно изменилось, – читайте в нашем материале.