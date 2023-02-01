Какие документы необходимо взять с собой в военкомат: полный перечень

В Украине продолжается военное положение и проведение мобилизации. После того, как военнообязанный мужчина получил повестку, ему необходимо сходить в военкомат.

В то же время, с собой нужно иметь соответствующие документы. Об этом сообщила адвокат Алиса Бурцева.

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Какие документы следует взять с собой в военкомат

Так, с собой необходимо иметь:

документ, удостоверяющий личность,

индивидуальный налоговый номер,

учетный военный билет,

документы, касающиеся состояния здоровья, семейного положения, обучения и так далее.

Если у вас есть индивидуальные медицинские показания, то следует иметь вывод врачебно-консультативной комиссии, полную историю болезни.

Документы для отсрочки

Правом на отсрочку от призыва можно воспользоваться только до момента обретения статуса военнослужащего.

После призыва во время мобилизации и зачисление в личный состав воинской части подавать заявление об отсрочке поздно.

Право на освобождение от призыва реализуется путем подачи соответствующего заявления с добавлением документов, подтверждающих наличие обстоятельств, на основании которых реализуется право на отсрочку. Такими документами могут быть доказательства, подтверждающие семейную связь.

Кстати, статус многодетной семьи подтверждается удостоверениями родителей и ребенка из многодетной семьи.

Как стать на учет в военкомат

Документы, которые необходимы, чтобы стать на военный учет:

заявление о взятии на военный учет;

паспорт;

идентификационный код;

военно-учетный документ;

свидетельство о рождении детей (если есть);

письмо убытия из ЖЭКа.

Призывники и военнообязанные по прибытию к новому местожительству обязаны в течение 7 дней встать на военный учет и не ранее чем за 3 дня до убытия с места жительства сняться с указанного учета.