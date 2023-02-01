Какие документы необходимо взять с собой в военкомат: полный перечень
Источник:"Зеркало недели"
В Украине продолжается военное положение и проведение мобилизации. После того, как военнообязанный мужчина получил повестку, ему необходимо сходить в военкомат.
В то же время, с собой нужно иметь соответствующие документы. Об этом сообщила адвокат Алиса Бурцева.
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Какие документы следует взять с собой в военкомат
Так, с собой необходимо иметь:
- документ, удостоверяющий личность,
- индивидуальный налоговый номер,
- учетный военный билет,
- документы, касающиеся состояния здоровья, семейного положения, обучения и так далее.
Если у вас есть индивидуальные медицинские показания, то следует иметь вывод врачебно-консультативной комиссии, полную историю болезни.
Документы для отсрочки
Правом на отсрочку от призыва можно воспользоваться только до момента обретения статуса военнослужащего.Важно! После призыва во время мобилизации и зачисление в личный состав воинской части подавать заявление об отсрочке поздно.
Право на освобождение от призыва реализуется путем подачи соответствующего заявления с добавлением документов, подтверждающих наличие обстоятельств, на основании которых реализуется право на отсрочку. Такими документами могут быть доказательства, подтверждающие семейную связь.
Кстати, статус многодетной семьи подтверждается удостоверениями родителей и ребенка из многодетной семьи.
Как стать на учет в военкомат
Документы, которые необходимы, чтобы стать на военный учет:
- заявление о взятии на военный учет;
- паспорт;
- идентификационный код;
- военно-учетный документ;
- свидетельство о рождении детей (если есть);
- письмо убытия из ЖЭКа.
Призывники и военнообязанные по прибытию к новому местожительству обязаны в течение 7 дней встать на военный учет и не ранее чем за 3 дня до убытия с места жительства сняться с указанного учета.