Украина расширит участие иностранцев в войне, – Федоров о новом плане мобилизации

Министр обороны Украины Михаил Федоров анонсировал комплексный план для решения проблем с мобилизацией и СЗЧ. Среди ключевых элементов стратегии – расширение участия иностранных граждан в рядах ВСУ.

План прошел "краш-тесты" и вскоре начнет внедряться поэтапно. Об этом Михаил Федоров заявил во время брифинга с главой Минобороны Нидерландов Дилан Ешильгоз-Зегериу.

Что рассказал Федоров о стратегии на 2026 год?

Министерство обороны Украины разработало комплексный план для решения затяжных проблем с мобилизацией и случаями самовольного оставления частей.

По словам Федорова, документ уже прошел "краш-тесты" во время обсуждений с командирами на фронте и военными экспертами, и в нем предусмотрен ряд мероприятий, направленных на стабилизацию кадровых и мобилизационных процессов в ВСУ. Один из главных аспектов – более широкое привлечение иностранцев к выполнению военных задач на стороне Украины.

Наш комплексный план по решению проблем с СЗЧ и мобилизацией включает определенные решения относительно того, как сделать так, чтобы в Украине было больше иностранцев и они могли выполнять военные задачи,

– подчеркнул министр обороны.

Федоров пояснил, что идея не нова: уже сейчас на стороне Украины воюют граждане других стран, и Минобороны стремится системно интегрировать их опыт и присутствие в боевые структуры. Он добавил, что план учитывает предложения военных, которые непосредственно работают с вопросами СЗЧ и мобилизации, а также отзывы командиров из разных группировок.

Глава оборонного ведомства отметил, что конкретные шаги по реализации плана публично озвучиваться и внедряться постепенно в ближайшие месяцы.

В ближайшие месяцы вы увидите, как шаг за шагом мы начнем принимать конкретные решения... но мой фокус внимания лично сейчас находится на этом вопросе,

– добавил он.

Насколько острой является проблема СЗЧ?