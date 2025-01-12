"Автотурне" провалилось: в Одесской области пограничники остановили машину "забитую" уклонистами

Украинские пограничники 11 января остановили в Одесской области машину, полностью "забитую" уклонистами. Всего удалось выявить 11 нарушителей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Государственной пограничной службы Украины в телеграм-канале.

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Как уклонисты пытались пересечь границу в Одесской области

По данным пограничников, водитель и 10 пассажиров призывного возраста планировали незаконно пересечь границу с Молдовой. За этим они обратились к организатору – администратору одного из телеграм-каналов.

За "помощь" каждый должен был заплатить от 7 до 10 тысяч долларов США на криптокошелек, но план провалился благодаря бдительности пограничников,

– отметили в ГПСУ.

Как выяснилось, нарушителями оказались жители Львовской, Днепропетровской, Луганской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Одесской областей. Водитель, свою очередь, должен был переправить всех пассажиров и остаться на территории соседней Молдовы.

Теперь водителю грозит уголовная ответственность, а пассажирам – административная.

В частности, за попытку незаконной переправки лиц через государственную границу в отношении водителя направлено сообщение в Нацполицию по статье Уголовного кодекса Украины. Ему может грозить в 3 до 5 лет тюрьмы, когда вину мужчины докажут в суде.

В отношении 10 пассажиров составлены протоколы о совершении ими админправонарушения по статье Кодекса Украины об административных правонарушениях о незаконном пересечении или попытке незаконного пересечения границы. Им грозит штраф или административный арест.