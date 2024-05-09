Юрист объяснила, все ли, кто отказался от повестки, являются уклонистами
Источник:Суспильне
За уклонение от призыва на военную службу грозит уголовная ответственность. Однако, все ли, кто отказался от повестки, являются уклонистами.
Ответ на этот вопрос дает статья 22 Закона Украины “О мобилизационной подготовке и мобилизации”, рассказала юрист общественной организации "Юридическая сотня" Инна Симакина.
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Все ли, кто отказался от повестки, являются уклонистами
Юрист отметила, что были внесены изменения в соответствующий закон. Ответ на то, все ли, кто отказался от повестки, являются уклонистами, дает статья 22.
То есть с 18 мая, с момента вступления в силу этого закона, уважительными причинами неявки будут следующие: стихийные явления, которые помешали военнообязанному своевременно прибыть по повестке в ТЦК; явления военного характера и их последствия; болезнь самого гражданина, а также смерть близких родственников,
– отметила Симакина.
Добавила, что также предусмотрены другие обстоятельства, которые могут препятствовать своевременно явиться по повестке в ТЦК. Однако, все они должны быть подтверждены документально. И обо всех этих обстоятельствах военнообязанный должен сообщить ТЦК лично в течение 3 дней с момента их возникновения.
Статус уклониста человек приобретает по решению суда. После того как получил персональную повестку, что обязывает явиться в определенную дату и время в Центры комплектования для прохождения военной службы,
– подчеркнула юрист.
Также отметила, что до вступления в силу закона львиная доля подсудимых получали 3 года тюрьмы с условным отбыванием наказания. Несмотря на то, что оно довольно мягкое, это не освобождает уклониста от повторной мобилизации.Обратите внимание! Новый закон о мобилизации вступит в силу уже 18 мая 2024 года.