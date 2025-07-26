Парни 17 –25 лет автоматически становятся на воинский учет при оформлении паспорта

Мужчины в возрасте от 17 до 25 лет автоматически попадают на воинский учет при оформлении или обмене паспорта. Кроме того, 17-летние юноши должны встать на учет вовремя, иначе предусмотрен штраф.

Об особенностях постановки юношей на воинский учет рассказала юрист Арина Швец в комментарии Новости.Live, передает 24 Канал.

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Кого автоматически ставят на воинский учет?

По словам юриста, мужчины в возрасте от 17 до 25 лет, которые обращаются для оформления или обмена паспорта, автоматически попадают на воинский учет. Это касается как тех, кто находится в Украине, так и за ее пределами.

Юноши, которым исполняется 17 лет, также должны обязательно стать на учет. Как сообщила юрист Швец, сделать это можно или лично обратившись в ТЦК и СП, или онлайн через приложение Резерв+.

Функция постановки на учет через Резерв+ работает до 31 июля. После этой даты можно будет стать на учет только при личном обращении в ТЦК.

За несвоевременную постановку на учет до 31 июля на такое лицо или на его родителей на законных основаниях будет наложен штраф,

– отметила юрист.

Юрист добавила, что штраф за нарушение сроков составит от 17 до 34 тысяч гривен. Кроме того, чтобы стать на учет, проходить военно-врачебную комиссию не нужно.

Ранее уже сообщалось, что юноши, которым в этом году исполняется 17 лет, должны стать на военный учет призывников до 31 июля. Для постановки на учет нужно предоставить пакет документов, в частности паспорт, выписку из реестра территориальной общины и документы об образовании.