Почему мобилизуют тех, кто не служил: юрист дал четкое объяснение

Во время всеобщей мобилизации в Украине все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет подлежат призыву. Не исключением являются и граждане, которые не проходили срочную службу.

Особенности мобилизации мужчин, которые не служили, рассказал юрист юридической компании "Приходько и Партнеры" Даниил Гончаренко. По его словам, единственным условием для их мобилизации является пригодность к военной службе по заключению ВВК.

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Как мобилизуют тех, кто не служил

Лица, которые не проходили срочную военную службу, формируют так называемый общественный резерв. Это означает, что они могут быть привлечены для комплектования и пополнения рядов военных Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, других военных формирований в случае мобилизации.

В то же время ввиду отсутствия предварительной военной подготовки, таких новобранцев сначала необходимо научить основам военного дела в учебных центрах или на полигонах до того, как они смогут непосредственно приобщиться к боевым действиям. Именно поэтому их нельзя сразу отправлять на передовую без надлежащего обучения,

– пояснил Даниил Гончаренко.

Он отметил, что этот резерв является важным источником для периодического ротационного пополнения личного состава.

Важно! Юрист также подчеркнул, что отправка мобилизованных на передовую без надлежащего уровня подготовки и навыков обращения с оружием категорически запрещена.

Однако, по словам Даниила Гончаренко, на практике нередки случаи нарушения этих норм из-за человеческого фактора и злоупотребления служебным положением. В частности случаются ситуации, когда призывников пытаются сразу отправить в зону боевых действий, минуя этап обучения и подготовки.