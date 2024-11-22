Как работает электронная очередь в ТЦК: юристы дали полное объяснение
После вступления в силу обновленного закона о мобилизации Министерство обороны запустило электронную очередь в ТЦК. Однако часто электронная запись вызывает трудности и граждане не могут вовремя попасть в ТЦК.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал "Украинской правды". Отмечается, что все нюансы процедуры рассказали адвокаты Дарья Тарасенко и Андрей Новак.
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Как стать в электронную очередь в ТЦК
Услугой предварительной записи можно воспользоваться на сайте Министерства обороны Украины. Стоит отметить, что для этого необходимо выбрать область, город и ТЦК и СП, где человек стоит на воинском учете.
Также нужно указать, кто именно будет становиться в очередь:
- призывник (допризывник);
- военнообязанный (резервист) рядового, сержантского, старшинского состава;
- военнообязанный (резервист) офицерского состава.
Во время записи гражданин также выбирает цель своего визита в ТЦК и указывает свои персональные данные: фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес.
Важно! После подтверждения данных по номеру телефона придет оповещение с датой и временем записи. Такой талон пришлют и на электронную почту.
Отмечается, что украинцы могут записаться в электронную очередь, если планируют:
- изменить учетные данные;
- оформить призыв на военную службу по мобилизации;
- оформить призыв на военную службу по контракту;
- получить военно-учетные документы;
- подать документы на поступление в высшие военные учебные заведения;
- сняться с воинского учета;
- подать документы на отсрочку от мобилизации.
Перечень документов, которые необходимо взять с собой, будет зависеть непосредственно от цели визита в ТЦК. В частности речь идет о:
- паспорте гражданина Украины;
- налоговом номере (РНОКПП), если паспорт старого образца;
- документах, которые подтверждают место регистрации;
- военно-учетном документе – приписное удостоверение, временное удостоверение военнообязанного, или военный билет или военно-учетный документ нового образца (в частности распечатку электронного);
- документах об образовании;
- фото формата 3х4.
Юристы отметили, что если гражданин планирует оформить отсрочку от мобилизации, то также нужно принести документы, подтверждающие право на нее.