Не только имя и фамилия: что должно быть на правильно оформленной повестке
19 июля 2024, 10:26Читати новину українською
В Украине с 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, который частично изменил правила вручения повесток. Сейчас повестки гражданам могут вручать круглосуточно.
Повестки вручают по адресу проживания, на месте работы или учебы, в общественном месте, на блок-посту, в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.
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Какая информация должна быть в повестке
По закону, на правильно оформленной повестке должно быть:
- фамилия, имя, отчество адресата и дата рождения;
- регистрационный номер повестки;
- наименование районного или городского ТЦК и СП, куда нужно будет прийти призывнику;
- цель вызова в ТЦК;
- адрес центра комплектования, дата и время, когда адресат должен там появиться;
- разъяснения о последствиях неявки и обязанности сообщить о причинах неявки;
- должность уполномоченного, который выдает повестку и его подпись;
- дата выдачи повестки.
Выдавать повестки имеют право:
- представители ТЦК и СП;
- представители органа местного самоуправления (сельского, поселкового, исполкомов городского совета);
- руководители предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений;
- председатели правления ОСМД дома, где живет военнообязанный.
К слову, с 17 июля в Украине действуют новые правила пересечения границы для мужчин, предусматривающие проверку военно-учетных документов ГПСУ.