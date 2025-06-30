30 июня, 19:11
Мобилизация в Украине: какие болезни нервной системы освобождают от военной службы
Основні тези
- Расписание болезней, состояний и физических недостатков, которые определяют степень пригодности к военной службе, утвержден приказом Министерства обороны №402.
- К болезням, которые освобождают от службы, относятся, в частности, воспалительные болезни центральной нервной системы, которые быстро прогрессируют со значительными нарушениями функций.
В украинском законодательстве четко закреплен перечень болезней, при наличии которых граждане непригодны к военной службы. Среди них – болезни системы.
Так, расписание болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе, утвержденный приказом №402 Минобороны. Об этом сообщает 24 Канал.
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Какие болезни нервной системы освобождают от военной службы
Согласно приложению 1 к Положению о военно-врачебной экспертизе в ВСУ, непригодны к военной службе лица, у которых:
- воспалительные болезни центральной нервной системы, которые быстро прогрессируют со значительными нарушениями функций, их последствия G00-G09 (все формы бактериального и неуточненного менингита, миелит, энцефалит, внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс, а также энцефаломиелит),
- болезни центральной нервной системы, которые быстро прогрессируют со значительными нарушениями функций, их последствия G10-G37, G80-G89, G91-G92 (системные атрофии; экстрапирамидные, дегенеративные болезни, церебральный паралич, паралитические синдромы, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний, детский церебральный паралич, паралитические состояния, гидроцефалия, токсическая энцефалопатия и другие),
- эпизодические и пароксизмальные расстройства G40-G47 (эпилепсия и эпилептические синдромы, эпилептический статус, мигрень, расстройства сна, в частности, апноэ сна). Эпилепсия только при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств,
- болезни периферической нервной системы G50-G75 (поражение черепных нервов, нервных корешков и сплетений, поли-, мононейропатии, все формы миастений, миопатии, болезни нервно-мышечного соединения и мышц), M45 (дорсалгия, радикулопатия, цервикалгия, ишиас, люмбаго и другие), которые быстро прогрессируют со значительными нарушениями функций.