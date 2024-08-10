Какие есть виды и могут ли отправлять по почте: правила вручения повесток

Новый закон о мобилизации в Украине частично изменил правила вручения повесток гражданам. Теперь военнообязанным украинцам повестки могут вручать как лично, так и по почте.

По закону, повестку могут выдать практически в любом месте. Например, по месту жительства, учебы, работы, на улицах, остановках, блокпостах, общественных местах и тому подобное.

Читайте также Достигнута ли главная цель нового закона о мобилизации: в Раде дали четкий ответ

Какие есть виды повесток в Украине

Военнообязанных украинцев вызывают в районные ТЦК и СП с разной целью. Речь идет о:

постановке на воинский учет;

прохождении медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе;

уточнении персональных данных, данных военно-учетного документа с военно-учетными данными Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов (территориального центра комплектования и социальной поддержки);

призыва на военную службу по мобилизации и отправки к местам прохождения военной службы.

Какие есть особенности вручения повесток лично в руки

Подтверждением оповещения о вызове в ТЦК и СП в случае вручения повестки является:

личная подпись о получении повестки,

видеозапись вручения повестки или ознакомления с ее содержанием, в том числе видеозапись доказательства акта отказа от получения повестки, а также видеозапись отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки.

Как повестки присылают по почте

С 18 июля 2024 года тем, кто вовремя не обновил свои военно-учетные данные, повестки могут отправлять обычной почтой.

Стоит отметить, что в случае не уточнения данных повестка направляется на адрес зарегистрированного/задекларированного места жительства.

Надлежащим подтверждением оповещения таким образом является:

день получения такого почтового отправления лицом, что подтверждается информацией и/или документами от почтового оператора;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление;

день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, сообщенной этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных.

К слову, ранее Вениславский прокомментировал вопрос "силовой" мобилизации. По его словам, все случаи неправомерных действий находятся на контроле, проводятся соответствующие расследования.