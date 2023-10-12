Мобилизация в октябре: что изменилось и с какими болезнями не берут в армию

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения российской армии. Это означает, что военнообязанные от 18 до 60 лет могут быть вовлечены в службу в рядах Вооруженных Сил нашего государства.

В то же время, существует несколько категорий людей, которых могут освободить от мобилизации, в частности, из-за состояния здоровья. Что изменилось в мобилизации украинцев и с какими болезнями военнообязанные не подлежат службе – читайте в материале 24 Канала.

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Что изменилось в перечне болезней для освобождения от мобилизации

В новом приказе Министерства обороны Украины №490 от 18 августа 2023 сняты ограничения на ряд болезней, по которым ранее военнообязанного определяли, как ограниченно пригодных к военной службе. Теперь именно эту категорию могут привлекать к службе в Вооруженных Силах нашего государства.

В частности, теперь в армию могут призвать людей со следующими расстройствами:

клинически излеченный туберкулез;

вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;

бессимптомное носительство ВИЧ;

медленно прогрессирующие и непрогрессирующие с незначительными нарушениями функций и жидкими обострениями анемии, нарушения свертывания крови, пурпуры, геморрагические состояния, другие болезни крови и кроветворных органов, некоторые нарушения с привлечением иммунного механизма;

болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;

легкие кратковременные болезненные проявления психических расстройств;

невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства при умеренно выраженных, кратковременных проявлениях, с астеническим состоянием;

медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы с незначительными нарушениями функций;

эпизодические и пароксизмальные нарушения, кроме эпилепсии, с незначительными нарушениями функций органов и систем.

Кроме того, отныне военно-врачебная комиссия должна устанавливать пригодность человека по конкретной специальности. То есть, если лицо непригодно служить в одном роде войск, командир части может направить его в ВЛК, чтобы определить пригодность по другой специальности.

К тому же, приказом Минобороны упростило требования о здоровье для военнослужащих в Десантно-штурмовых войсках и морской пехоте. Такое решение будет действовать только во время военного положения и всеобщей мобилизации.

Какие болезни временно освобождают от мобилизации украинцев

В законе о мобилизационной подготовке и мобилизации имеется полный перечень болезней, по которому могут временно или полностью освободить от службы в армии

В настоящее время существует две категории военнообязанных, которые имеют определенные заболевания во время военного положения:

ограниченно или временно непригодны к службе, которые могут привлечь к службе по необходимости;

непригодные лица, исключаемые из списков на призыв как в мирное, так и в военное время.

Болезни, ограничивающие пригодность военнообязанного:

кишечные инфекционные заболевания;

бактериальные зоонозы;

вирусные инфекционные заболевания центральной нервной системы;

вирусные геморрагические лихорадки;

вирусные инфекционные болезни с повреждением кожи и слизистых;

гельминтозы;

педикулез и последствия инфекционных и паразитарных заболеваний;

туберкулез легких без выделения микобактерий и распада легочной ткани или клинически излеченный туберкулез.

С какими болезнями вообще не берут аа в армию

Новообразования или опухоли:

первичные и вторичные злокачественные новообразования всех локализаций с метастазами, которые невозможно удалить с помощью радикального хирургического лечения;

быстро и медленно прогрессирующие злокачественные опухоли лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей: лимфогранулематоз; неходжкинская лимфома, злокачественные лимфопролиферативные болезни, множественная миелома, все виды лейкозов, со значительными изменениями;

доброкачественные новообразования всех локализаций с большими нарушениями функций.

Болезни системы кровообращения:

сердечная недостаточность II-Б – III стадии при некоронагенных заболеваниях сердца;

сердечная недостаточность II-Б – III стадии при ишемических болезнях сердца;

гипертоническая болезнь III стадии;

цереброваскулярные болезни, в частности инфаркт головного мозга или инсульт со значительными нарушениями функций;

болезни артерий и капилляров, вен, лимфатических узлов: атеросклерозы, тромбозы, варикозы и т.д. со значительными нарушениями кровообращения и функций.

Болезни органов дыхания:

хронические заболевания нижних дыхательных путей и легких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания;

тяжелая персистентная бронхиальная астма.

Болезни органов пищеварения:

челюстно-лицевые аномалии, кроме врожденных; аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;

болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника и брюшины со значительными нарушениями функций;

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций;

болезни печени со значительными нарушениями функций;

грыжи со значительными нарушениями функций.

Болезни глаза, уха и придаточного аппарата:

выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

выраженные болезни склеры, роговицы: рубцы и помутнение радужки, цилиарного тела, все виды катаракты кристаллика, сосудистой оболочки; снижение зрительных функций или частые обострения на прогрессирующих обоих глазах;

болезни стекловидного тела и глазного яблока;

неврит зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей;

отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

все формы глаукомы в развитой и последующих стадиях на обоих глазах;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов свыше 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах свыше 6,0 дптр;

остроту зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоты;

отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже;

полная глухота на оба уха и глухонемота.

Болезни крови и кроветворных органов:

анемия со значительными нарушениями функций, нарушением свертывания крови;

геморрагические состояния;

другие болезни – кровь и нарушения с привлечением иммунного механизма.

Болезни эндокринной системы, нарушения питания и метаболизма:

болезни щитовидной железы;

все типы сахарного диабета;

нарушение других эндокринных желез;

нарушение обмена веществ, в частности, все виды ожирения со значительными нарушениями функций.

Болезни кожи и подкожной клетчатки:

атопический дерматит;

распространенная лихенификация кожного покрова;

обычная пузырчатка;

герпетиформный дерматит.

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани:

артропатия;

болезни суставов и позвоночника,

приобретенные деформации и дефекты пальцев или конечностей со значительными нарушениями функций;

двусторонние ампутации верхних или нижних конечностей на любом уровне или односторонней ампутации нижней конечности выше уровня верхней трети голени.

Болезни мочеполовой системы:

болезни почек и мочеполовой системы со значительными нарушениями функций и почечной недостаточностью;

больные женщины, имеющие воспалительные заболевания органов малого таза и невоспалительные заболевания половых органов со значительными нарушениями функций.

Болезни нервной системы:

воспалительные заболевания центральной нервной системы (менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутризвоночный абсцесс);

системные атрофии, церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний, за исключением вегетососудистой, со значительными нарушениями функций;

эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств;

болезни периферической нервной системы со значительными нарушениями функций

Расстройства психики и поведения:

резко выраженные стойкие психические расстройства;

расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ: алкоголя или наркотиков (синдром зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами);

шизофрения, шизотипные и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами;

невротические расстройства с резко выраженными, стойкими болезненными проявлениями;

резко выраженные поведенческие расстройства со склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям;

глубокая и тяжелая умственная отсталость.

Также освобождают от мобилизации активный прогрессирующий туберкулез с распадом легочной ткани, тяжелые формы вирусных гепатитов, ВИЧ-болезнь, сопровождающаяся инфекционными, паразитарными болезнями, злокачественными опухолями, тяжелые травмы головы, шеи, позвоночника, спинного мозга, органов грудной, брюшной. . со значительным нарушением функций, а также отравлением и другими последствиями внешних причин.