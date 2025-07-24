Кого могут мобилизовать с 1 августа: перечень категорий

В Украине продолжается военное положение из-за российской агрессии. Оно продлено еще на 90 дней, то есть до 5 ноября 2025 года.

С 1 августа 2025 года мобилизация в Украине будет продолжаться на действующих условиях. Об этом говорится в Постановлении КМУ №560 "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период", передает 24 Канал.

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Кто подлежит призыву с 1 августа?

Во время всеобщей мобилизации в Украине граждан призывают в армию по действующему законодательству. В документе перечислено семь категорий людей, которые могут быть мобилизованы.

К ним входят:

Военнообязанные, которые пригодны к службе по состоянию здоровья и не имеют или не использовали право на отсрочку,

Резервисты, которые также пригодны к службе и не имеют отсрочки или не воспользовались ею,

Ранее судимые за уголовные проступки, нетяжкие (в том числе с освобождением от отбывания наказания) или тяжкие преступления (кроме преступлений против основ нацбезопасности),

Лица, осуждены за особо тяжкие преступления (кроме преступлений против нацбезопасности). Их мобилизуют только по решению Генштаба, разведки или СБУ,

Осужденные, освобождены от отбывания наказания с испытанием, за исключением тех, кто совершил преступления против нацбезопасности, умышленное убийство двух или более лиц, особо жестокие убийства, или сочетании с изнасилованием; тяжкие коррупционные преступления или другие, определенные в постановлении Кабмина №560,

Подозреваемые или обвиняемые, находящиеся под стражей, за исключением тех, кого подозревают в преступлениях против нацбезопасности или других тяжких статьях Уголовного кодекса. После отмены ареста они обязаны явиться в ТЦК в течение 48 часов.

К слову, некоторые военнообязанные могут получить отсрочку от мобилизации в соответствии с законом. Основные категории, имеющих на нее право, включают лиц по состоянию здоровья, с определенными семейными обстоятельствами, тех, кто учится или занимается научной деятельностью, а также другие определенные законом категории. Срок действия отсрочки зависит от конкретного основания.