Кто из украинцев в первую очередь подлежит мобилизации в июне 2025: полный перечень
- Действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине продлено до 6 августа 2025 года, мужчины в возрасте от 25 до 60 лет подлежат призыву.
- Приоритет отдается людям с боевым опытом и специалистам со специфическими или дефицитными специальностями.
Действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине продлили до 6 августа 2025 года. В течение этого периода военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет подлежат призыву на службу в Вооруженные Силы Украины.
О том, кого из украинцев могут мобилизовать в первую очередь, и что стоит знать – читайте в материале 24 Канала.
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Кто сейчас подлежит мобилизации
В июне 2025 года в Украине порядок призыва остается неизменным. В ряды ВСУ мобилизуют мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, независимо от наличия военного опыта, при условии, что они:
- не имеют законного основания для отсрочки;
- не находятся в списках забронированных работников предприятий, учреждений или организаций;
- признаны годными к службе по результатам военно-врачебной комиссии (ВВК).
Юноши в возрасте от 18 до 25 лет могут присоединиться к армии только добровольно – после подписания контракта.
В то же время в военном руководстве неоднократно подчеркивали: приоритет при укомплектовании подразделений предоставляется людям с боевым опытом (в частности штурмовикам, артиллеристам) и специалистам со специфическими или дефицитными специальностями.
Напомним, недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время правительство не планирует существенных изменений относительно критериев и подходов бронирования. По его словам, совместно с военными правительство следит за тем, как происходит бронирование, кого именно бронируют и в каких отраслях.