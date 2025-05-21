Кто из украинцев в первую очередь подлежит мобилизации в июне 2025: полный перечень

Действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине продлили до 6 августа 2025 года. В течение этого периода военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет подлежат призыву на службу в Вооруженные Силы Украины.

О том, кого из украинцев могут мобилизовать в первую очередь, и что стоит знать – читайте в материале 24 Канала.

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Кто сейчас подлежит мобилизации

В июне 2025 года в Украине порядок призыва остается неизменным. В ряды ВСУ мобилизуют мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, независимо от наличия военного опыта, при условии, что они:

не имеют законного основания для отсрочки;

не находятся в списках забронированных работников предприятий, учреждений или организаций;

признаны годными к службе по результатам военно-врачебной комиссии (ВВК).

Юноши в возрасте от 18 до 25 лет могут присоединиться к армии только добровольно – после подписания контракта.

В то же время в военном руководстве неоднократно подчеркивали: приоритет при укомплектовании подразделений предоставляется людям с боевым опытом (в частности штурмовикам, артиллеристам) и специалистам со специфическими или дефицитными специальностями.

Напомним, недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время правительство не планирует существенных изменений относительно критериев и подходов бронирования. По его словам, совместно с военными правительство следит за тем, как происходит бронирование, кого именно бронируют и в каких отраслях.