Всесторонне развивается культ "уклонения": Федоренко объяснил, почему нынче важно мобилизоваться

Информация, что якобы в 2025 году может завершиться война, имеет негативные последствия. Потому что представители бизнеса и сами украинцы начинают думать, что если условно завтра боевые действия прекратятся, то нет смысла донатить на армию. А те, кто является военнообязанными и за 3 года не мобилизовались, считают, что война их обойдет.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем Юрий Федоренко, добавив, что такие мысли общества являются огромной проблемой и именно этого хотела Россия, поэтому мобилизация в 2025 году является крайне важной.

Смотрите также Исключительно боевые: в Минобороны назвали должности, которые смогут занимать контрактники 18 – 24 лет

О важности пополнения войск

Федоренко объяснил, что он является противником "бусификации", но вынужден признать, что это мера необходима для того, чтобы военнообязанные обратили внимание в частности на рекрутинг. Если не будет системы принуждения, тогда, по словам Федоренко, подразделения будут постоянно недоукомплектованы.

"С одной стороны говорят, что надо определить сроки службы, объяснить военнослужащим, которые воюют уже 3 года, возможна ли демобилизация, надо давать отдыхать войскам. С другой стороны всесторонне развивается культ "уклонения" как популярный. Тогда у меня вопрос, а как же ребята будут отдыхать, если не будет кем пополнять войско?", – озвучил Федоренко.

Враг сейчас максимально усилил давление на поле боя

На текущий момент боевые действия не закончены. Война, как заметил командир 429 отдельного полка беспилотных систем, идет в полный рост, а враг давит так, как не делал этого ранее.

Для того, чтобы сохранить украинскую государственность и народ, сегодня, как отметил Федоренко, надо сохранять единство и продолжать донатить, проявить общественное сознание и воспользоваться рекрутинговой программой.

Очень часто слышу выражение, что военные – это суперлюди. Я настаиваю на том, что воюет сейчас мобилизационный ресурс. Это воюют вчерашние ваши соседи, сегодня они и являются теми воинами Сил обороны Украины, сдерживающими врага, который существенно преобладает на линии боевого соприкосновения,

– отметил Федоренко.

Он отметил, что, несмотря на успехи противника на тактическом уровне (захватил посадку, населенный пункт, где-то ему удалось выйти на трассу), он оперативных достижений сегодня не имеет. Сейчас, как подчеркнул Федоренко, СОУ осуществляют титаническую работу в войне против российского оккупанта.

Кто-то пытается найти ключ победы, смотря эфиры и слушая, что говорит Трамп, кто-то анализирует, как будут действовать страны ЕС, будут ли больше помогать, кто-то говорит о "бусификации", а кто-то берет и делает,

– отметил Федоренко.

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем подытожил, что ключ к победе, жизни и будущему кроется внутри каждого украинца. Он призвал делать все возможное на своем месте и тогда будет общий результат и успех. Потому что победа и государственность – это, со слов Федоренко, командная работа.