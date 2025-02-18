Таку думку в етері 24 Каналу висловив командир 429 окремого полку безпілотних систем Юрій Федоренко, додавши, що такі думки суспільства є величезною проблемою і саме цього прагнула Росія, тож мобілізація у 2025 році є вкрай важливою.

Дивіться також Виключно бойові: у Міноборони назвали посади, які зможуть обіймати контрактники 18 – 24 років

Про важливість поповнення військ

Федоренко пояснив, що він є противником "бусифікації", але вимушений визнати, що це міра, яка необхідна для того, щоб військовозобов'язані звернули увагу зокрема на рекрутинг. Якщо не буде системи примусу, тоді, зі слів Федоренка, підрозділи будуть постійно недоукомплектовані.

"З одного боку кажуть, що треба визначити терміни служби, пояснити військовослужбовцям, які воюють вже 3 роки, чи можлива демобілізація, треба давати відпочивати військам. З іншого боку всебічно розвивається культ "ухилянства" як популярний. Тоді в мене запитання, а як же хлопці будуть відпочивати, якщо не буде ким поповнювати військо?", – озвучив Федоренко.

Ворог зараз максимально посилив тиск на полі бою

На поточний момент бойові дії не закінчені. Війна, як зауважив командир 429 окремого полку безпілотних систем, йде у повний зріст, а ворог тисне так, як не робив цього раніше.

Для того, щоб зберегти українську державність та народ, сьогодні, як наголосив Федоренко, треба зберігати єдність і продовжувати донатити, проявити громадську свідомість і скористатися рекрутинговою програмою.

Дуже часто чую вислів, що військові – це суперлюди. Я наполягаю на тому, що воює зараз мобілізаційний ресурс. Це воюють вчорашні ваші сусіди, сьогодні вони і є тими воїнами Сил оборони України, які стримують ворога, який суттєво переважає на лінії бойового зіткнення,

– зазначив Федоренко.

Він зауважив, що, не зважаючи на успіхи противника на тактичному рівні (захопив посадку, населений пункт, десь йому вдалося вийти на трасу), він оперативних досягнень сьогодні не має. Зараз, як підкреслив Федоренко, СОУ здійснюють титанічну роботу у війні проти російського окупанта.

Хтось намагається знайти ключ перемоги, дивлячись ефіри й слухаючи, що каже Трамп, хтось аналізує, як діятимуть країни ЄС, чи будуть більше допомагати, хтось каже про "бусифікацію", а хтось бере і робить,

– зазначив Федоренко.

Командир 429 окремого полку безпілотних систем підсумував, що ключ до перемоги, життя і майбутнього криється всередині кожного українця. Він закликав робити все можливе на своєму місці й тоді буде загальний результат і успіх. Тому що перемога і державність – це, зі слів Федоренка, командна робота.