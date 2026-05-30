Могут ли мобилизовать человека с инвалидностью в 2026 году: что нужно знать о своих правах

Вопрос мобилизации людей с инвалидностью остается одним из самых актуальных во время действия военного положения в Украине. Законодательство предусматривает ряд гарантий, которые защищают таких граждан от призыва на военную службу.

Однако для этого важно правильно оформить документы и обновить учетные данные. Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Законна ли мобилизация человека с инвалидностью?

В соответствии с законодательством Украины, лица с инвалидностью не подлежат призыву по мобилизации. Это правило распространяется на граждан со всеми группами инвалидности при условии, что их статус официально подтвержден в установленном порядке.

В то же время на практике человек с инвалидностью может получить вызов в ТЦК для уточнения военно-учетных данных или проверки документов. Сам факт этого не означает мобилизацию.

Особое внимание следует уделить актуальности документов. Если сведения об инвалидности не внесены в соответствующие реестры или гражданин не сообщил об изменениях своего статуса, могут возникать дополнительные вопросы по воинскому учету.

Какие права имеют люди с инвалидностью?

Люди с инвалидностью имеют право на освобождение от мобилизации, защиту от принудительного направления на военную службу и сохранение социальных гарантий. Речь идет о пенсионных выплатах, государственной помощи и других видах социальной поддержки.

Если человек с инвалидностью официально трудоустроен, работодатель обязан обеспечить надлежащие и безопасные условия труда. Закон также предусматривает возможность сокращенного рабочего времени, дистанционной работы или других форм адаптации рабочего места в соответствии с состоянием здоровья работника.

Отдельные гарантии имеют и граждане, которые осуществляют постоянный уход за лицом с инвалидностью. При наличии подтверждающих документов они могут получить право на отсрочку от мобилизации.

Какие документы нужно иметь?

Чтобы подтвердить право на освобождение от мобилизации, необходимо подготовить пакет документов:

справку или выписку об установлении инвалидности;

медицинские заключения и эпикризы;

военно-учетный документ;

заключение военно-врачебной комиссии (при необходимости);

документы об уходе за лицом с инвалидностью, если речь идет об отсрочке для опекуна.

Специалисты советуют сохранять копии всех документов и проверять, актуальные ли данные внесены в государственные реестры. Это поможет избежать лишних вызовов в ТЦК

Что нужно знать об изменениях в процессе мобилизации?