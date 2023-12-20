Нужен четкий план: какие процессы влияют на темпы мобилизации в Украине

Владимир Зеленский на пресс-конференции, которая состоялась 19 декабря, отметил, что, вероятно, он утвердит снижение возраста мобилизации с 27 до 25 лет. К тому же военные отмечают необходимость еще 500 тысяч людей, которые должны оборонять Украину.

Военный эксперт Владислав Селезнев сказал 24 Каналу, что Президент Украины обдумывает предложение военных. Хотя следует рассматривать его в комплексе с другими, тоже очень важными вопросами.

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Совершенно рациональные вопросы

Он отметил, что для дальнейшего освобождения украинских территорий, кроме соответствующего количества людей, требуется вооружение, боеприпасы к нему, техника, оборудование и т.д.

Одно дело призвать в ряды украинской армии 500 тысяч человек, а другое – всесторонне обеспечить их подготовку, боевое слаживание, передачу этому количеству личного состава техники. Это чрезвычайно важная составляющая процесса подготовки, потому что голыми руками воевать с вражескими танками невозможно,

– подчеркнул военный эксперт.

Очевидно, по его мнению, что вопросы, которые поднял на пресс-конференции Президент, абсолютно рациональные. Он требует от военных руководителей четкого плана, для чего нужно призвать эти 500 тысяч человек, за счет каких ресурсов их обеспечивать и что делать с теми военнослужащими, которые были призваны в ряды украинских сил, начиная с февраля 2022 года в рамках мобилизации.

В период с 2014 по 2017 годы в Украине произошло по меньшей мере 6 волн мобилизации. Призываемые на службу понимали, что она продлится от 12 до 15 месяцев. После этого, если военные не согласятся перейти на контрактную службу, они имели возможность вернуться домой. Сейчас такой опции в ВСУ не существует.

"Пока профильный комитет в Верховной Раде, готовит соответствующие изменения к законодательству. В то же время этот процесс должен быть регламентирован и всесторонне проработан. Такие решения нельзя принимать в спешке, ведь это слишком чувствительная тема", – отметил Владислав Селезнев.

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