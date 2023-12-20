Нужен четкий план: какие процессы влияют на темпы мобилизации в Украине
Владимир Зеленский на пресс-конференции, которая состоялась 19 декабря, отметил, что, вероятно, он утвердит снижение возраста мобилизации с 27 до 25 лет. К тому же военные отмечают необходимость еще 500 тысяч людей, которые должны оборонять Украину.
Военный эксперт Владислав Селезнев сказал 24 Каналу, что Президент Украины обдумывает предложение военных. Хотя следует рассматривать его в комплексе с другими, тоже очень важными вопросами.
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Совершенно рациональные вопросы
Он отметил, что для дальнейшего освобождения украинских территорий, кроме соответствующего количества людей, требуется вооружение, боеприпасы к нему, техника, оборудование и т.д.
Одно дело призвать в ряды украинской армии 500 тысяч человек, а другое – всесторонне обеспечить их подготовку, боевое слаживание, передачу этому количеству личного состава техники. Это чрезвычайно важная составляющая процесса подготовки, потому что голыми руками воевать с вражескими танками невозможно,
– подчеркнул военный эксперт.
Очевидно, по его мнению, что вопросы, которые поднял на пресс-конференции Президент, абсолютно рациональные. Он требует от военных руководителей четкого плана, для чего нужно призвать эти 500 тысяч человек, за счет каких ресурсов их обеспечивать и что делать с теми военнослужащими, которые были призваны в ряды украинских сил, начиная с февраля 2022 года в рамках мобилизации.
"Пока профильный комитет в Верховной Раде, готовит соответствующие изменения к законодательству. В то же время этот процесс должен быть регламентирован и всесторонне проработан. Такие решения нельзя принимать в спешке, ведь это слишком чувствительная тема", – отметил Владислав Селезнев.
Что сказал Владимир Зеленский по поводу изменений в мобилизации
- Президент Украины сообщил, что Генштаб предложил мобилизовать 500 тысяч человек. Пока он не утвердил это предложение военных, ведь прежде всего нужно решить вопрос с ротацией и демобилизацией уже воюющих защитников. Кроме того, для мобилизации такого количества людей требуются дополнительные 500 миллиардов гривен.
- Также на пресс-конференции был поднят вопрос возможности мобилизации женщин. Ранее о работе над соответствующим законопроектом в Верховной Раде сообщала народный депутат от "Слуги народа", член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая. Однако Президент заявил, что не подпишет такой закон.
- Также Зеленский ответил на вопросы относительно снижения мобилизационного возраста с 27 до 25 лет. По его словам, если необходимость этого будет доказана аргументированно, он согласится на эту инициативу.