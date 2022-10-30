Каковы сроки военной службы в Украине
В Украине продолжается всеобщая мобилизация населения, военнообязанными являются мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Срок службы зависит от должности и образования военнослужащего.
Сколько служат контрактники и призывники. Об этом подробнее рассказывает 24 канал.
Читайте также Трудовая мобилизация в Украине: что предполагает и кого будут призывать
Сроки военной службы в Украине
Общий срок военной службы для матросов и солдат, сержантов и старшин, воюющих в ВСУ или других военных формированиях – до 18 месяцев. Для тех, кто имеет степень высшего образования магистра – до 12 месяцев.
Сроки службы по контракту
- Личности рядового состава – 3 года.
- Сержанты и старшины – от 3 до 5 лет.
- Курсанты военных вузов и военных учебных подразделений вузов – время обучения в вузе или в подразделении вуза.
Офицерский состав, служащий по контракту:
- граждане, получившие соответствующее звание после полного прохождения курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса – от 2 до 5 лет;
- остальные граждане – от 1 до 5 лет.
Стоит отметить, что контрактники могут продлить срок военной службы:
- военные, служащие на должностях рядового состава – на 3 года;
- военнослужащие в должностях старшинского и сержантского состава – от 3 до 5 лет;
- офицерский состав – от 5 до 10 лет.
Сколько времени нужно служить, если вас призвали в армию
- Лица офицерского состава, служащие по призыву – до 18 месяцев.
- Военнослужащие, служащие по призыву во время мобилизации или в особый период – до его полного завершения или объявления о демобилизации.
Обратите внимание Как будет происходить мобилизация в 2023 году и кого будут забирать в первую очередь
Могут ли мобилизовать студентов
Общая мобилизация в Украине не предусматривает принудительный призыв студентов . Однако есть несколько нюансов , которые следует знать.
Первый. Студенты могут добровольно вступать в ряды Вооруженных сил Украины. Это предусмотрено украинским законодательством.
Второй. Касается студентов, окончивших бакалавриат и планирующих поступать на магистратуру. В период, пока студент не начал официально учиться на магистратуре, он может быть мобилизован, ведь формально он не является соискателем образования.
Заметьте – Президент рассказал, кого удалось вернуть во время последнего обмена пленными: смотрите видео