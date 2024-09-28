Какие болезни сердца являются основанием для отсрочки от мобилизации: полный перечень

По закону, некоторые сердечно-сосудистые заболевания могут быть основанием для отсрочки от мобилизации. Стоит отметить, что все зависит от стадии болезни.

Для оформления отсрочки диагноз должен быть подтвержден медицинской документацией и заключением ВВК. Об этом говорится в Законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации", передает 24 Канал.

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С какими болезнями сердца не могут мобилизовать

В законе очерчен список заболеваний, которые могут стать основанием для отсрочки от военной службы. Среди них есть сердечно-сосудистые заболевания, в частности инсульты и инфаркты.

Основаниями для отсрочки также являются:

сердечная недостаточность II-Б-III стадии при некоронагенных заболеваниях сердца;

сердечная недостаточность II-Б-III стадии при ишемических болезнях сердца;

гипертоническая болезнь III стадии.

Важно! Также не подлежат мобилизации военнообязанные, которые имеют тяжелые заболевания артерий, вен, лимфатических узлов, если эти болезни сопровождаются значительными нарушениями кровообращения.

К слову, ранее стало известно, что уже вскоре в приложении "Резерв+" планируют запустить три формы отсрочек. Речь идет об отсрочках для студентов, которые получают образование, людей с инвалидностью, а также многодетных.