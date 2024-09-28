Для оформлення відстрочки діагноз має бути підтверджений медичною документацією та висновком ВЛК. Про це йдеться у Законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", передає 24 Канал.

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З якими хворобами серця не можуть мобілізувати

В законі окреслено список захворювань, які можуть стати підставою для відстрочки від військової служби. Серед них є серцево-судинні захворювання, зокрема інсульти та інфаркти.

Підставами для відстрочки також є:

серцева недостатність II-Б-III стадії при некоронагенних захворюваннях серця;

серцева недостатність II-Б-III стадії при ішемічних хворобах серця;

гіпертонічна хвороба III стадії.

Важливо! Також не підлягають мобілізації військовозобов'язані, які мають важкі захворювання артерій, вен, лімфатичних вузлів, якщо ці хвороби супроводжуються значними порушеннями кровообігу.

До слова, раніше стало відомо, що вже незабаром у застосунку "Резерв+" планують запустити три форми відстрочок. Йдеться про відстрочки для студентів, які здобувають освіту, людей з інвалідністю, а також багатодітних.