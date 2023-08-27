Об этом 24 Каналу рассказал экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий. Он отметил, что на войне главный солдат, а любые ракеты, дроны, радары и т.д. – только помощь. Отметим, ГУР сообщило, что Россия может провести дополнительную мобилизацию, призвав 450 тысяч человек.

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Двухсторонняя мобилизация

В СМИ проскочила цифра, что Украина уже набирает около 10 тысяч человек ежемесячно. Пока неизвестно настолько эта цифра соответствует действительности, но, как отметил Дикий, если это правда, то это совсем немного. Это фактически компенсация потерь, ротации и т.д.

Отмотаем на год назад. Если бы мы тогда начали мобилизацию одновременно с россиянами, возможно, сейчас ситуация у нас была бы лучше. А мы тогда подождали, пока они мобилизовались, и только с декабря – января развернули большую волну украинской мобилизации. Пригласили в армию тех людей, которые сейчас преимущественно совершают наступление,

– сказал экс-командир роты батальона "Айдар".

Он подчеркнул, что важно снова не повторить эту ошибку. Как только увидим, что Россия действительно начинает большую волну мобилизации, нужно сразу синхронно начинать свою.

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Надо преодолеть страх

Какие бы ни были дроны, артиллерия, танки, но все же на войне ключевым остается солдат. Что бы не говорили о современной войне, войне дронов, но прежде всего это война сотен тысяч мужчин и женщин, которые с оружием в руках убивают врага и захватывают позиции. Это незаменимо, все остальное может разве что помочь солдату.

К сожалению, некоторые вещи можно восполнить только численностью. Когда россияне мобилизуют большое количество людей, то при всем техническом превосходстве это можно компенсировать только таким же количеством людей. В ближайшие полгода нам нужно мобилизовать примерно полмиллиона украинцев. Ориентируемся на эту цифру, это неизбежно,

– отметил Дикий.

В Украине много порядочных людей, которые не хотят попасть в эту "мясорубку". Бояться – это нормально, ведь на фронте действительно очень страшно, и это нужно честно признавать. Однако для себя нужно воспринять реальность, чем дольше это будет тянуться, тем до большего количества людей эта война дотянется.

"Лучше пойти сейчас и иметь шанс, что мы в следующем году эту войну победой закончим, чем откладывать. Надо просто принять, что не хотеть на войну – это нормально, и то, что на эту войну нужно идти, надо умом преодолеть", – подытожил экс-командир роты батальона "Айдар".

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