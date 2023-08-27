Про це 24 Каналу розповів екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий. Він зауважив, що на війні головний солдат, а будь-які ракети, дрони, радари тощо – лише допомога. Зазначимо, ГУР повідомило, що Росія може провести додаткову мобілізацію, призвавши 450 тисяч осіб.

Читайте також Мобілізація у вересні: чи можна знімати на камеру процес вручення повістки

Двостороння мобілізація

У ЗМІ проскочила цифра, що Україна вже набирає близько 10 тисяч людей щомісяця. Наразі невідомо настільки ця цифра відповідає дійсності, але, як зазначив Дикий, якщо це правда, то це зовсім небагато. Це фактично компенсацію втрат, ротації тощо.

Відмотаймо на рік назад. Якби ми тоді почали мобілізацію одночасно з росіянами, можливо, зараз ситуація у нас була б краща. А ми тоді почекали поки вони мобілізувалися, і тільки з грудня – січня розгорнули велику хвилю української мобілізації. Запросили до армії тих людей, які зараз переважно здійснюють наступ,

– сказав екскомандир роти батальйону "Айдар".

Він наголосив, що важливо знову не повторити цю помилку. Як тільки побачимо, що Росія дійсно розпочинає велику хвилю мобілізації, треба відразу синхронно починати свою.

Чому Україні важливо слідкувати за мобілізаційними процесами у Росії: дивіться відео

Треба перебороти страх

Які б не були дрони, артилерія, танки, але все ж таки на війні ключовим залишається солдат. Щоб не говорили про сучасну війну, війну дронів тощо, але насамперед це війна сотень тисяч чоловіків і жінок, які зі зброєю в руках вбивають ворога і захоплюють позиції. Це незамінне, все інше може хіба що допомогти солдату.

На жаль, деякі речі можна компенсувати тільки чисельністю. Коли росіяни мобілізують велику кількість людей, то при всій технічній перевазі це можна компенсувати лише такою ж кількістю людей. Найближчі пів року нам треба мобілізувати приблизно пів мільйона українців. Орієнтуймось на цю цифру, це неминуче,

– зазначив Дикий.

В Україні є багато порядних людей, які не хочуть потрапити у цю "м'ясорубку". Боятися – це нормально, адже на фронті дійсно дуже страшно і це треба чесно визнавати. Проте для себе треба сприйняти реальність, що чим довше це буде тягнутися, тим до більшої кількості людей ця війна дотягнеться.

"Краще піти зараз і мати шанс, що ми наступного року цю війну перемогою закінчимо, аніж відкладати. Треба просто прийняти, що не хотіти на війну – це нормально, і те, що на цю війну потрібно іти треба розумом подолати", – підсумував екскомандир роти батальйону "Айдар".

Мобілізація в Україні: останні новини