Мобилизация в Украине: кому и при каких условиях могут повторно вручить повестку

Более 19 месяцев в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Часть военнообязанных может повторно получить повестку.

Кому и при каких условиях могут повторно вручить повестку, рассказывает 24 Канал. Заметим, что есть несколько случаев, когда ее могут выписать снова.

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Когда мужчина может получить повестку повторно

О деталях мобилизационных мероприятий говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", "Об обороне Украины" и в Указе президента "Об общей мобилизации".

ТЦК и СП могут повторно вручить повестку, в частности:

если мужчина раньше добровольно приходил в ТЦК, состоит на учете, но не был мобилизован;

если военнообязанный проходил ВВК больше года назад;

для проверки учетных данных;

для проверки данных о забронированном работнике;

для проверки обстоятельств отсрочки;

для мобилизации.

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В Украине есть четыре вида повесток: для уточнения данных, для прохождения военно-врачебной комиссии, мобилизационное распоряжение, для призыва на срочную службу. Последнюю во время военного положения не вручают.

Виды повесток в Украине / Инфографика 24 Канала