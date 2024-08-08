Когда начнут штрафовать за необновление данных в ТЦК

До 16 июля все военнообязанные граждане должны были обновить данные в ТЦК и СП. За невыполнение требования закона о мобилизации предусмотрен штраф.

Когда же начнут штрафовать, рассказал народный депутат Александр Федиенко. Подчеркнул, это произойдет после того, как ТЦК проверят данные в реестре "Оберег".

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Штраф за необновление данных в ТЦК

Народный депутат отметил, что штрафы будут поступать тем, кто не обновил данные.

Сейчас никто штрафы не будет отправлять домой. Штрафы начнут поступать в конце сентября. В частности, речь идет о штрафах, которые будут поступать военнообязанным после того, как ТЦК проверят соответствующую базу "Оберег",

– подчеркнул Федиенко.

Добавил, в законе четко указано, что в течение двух месяцев после вступления в силу нужно было обратиться в ТЦК. Также заметил, что штрафы уже накладывают на тех, кто сейчас приходит в центр комплектования.

"Другое дело, когда гражданин приходил в ТЦК и стоял на учете, обновил свои данные, но, к сожалению, не имел при себе оригинала военно-учетного документа. Если ТЦК выписывает ему штраф, то стоит напомнить, что документ из приложения Резерв+ приравнивается к бумажному, и на него можно ссылаться, как на оригинал", – отметил нардеп.